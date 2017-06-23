23.06.2017, 12:30

ФОТО: В Кохтла-Ярве возложили венки к памятнику участникам Освободительной войны


Евгений Капов
Евгений Капов
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ФОТО: В Кохтла-Ярве возложили венки к памятнику участникам Освободительной войны
Foto: Jevgeni Kapov

В Кохтла-Ярве в пятницу рано утром состоялась церемония возложения венков к памятнику участникам Освободительной войны, установленному в Старом городе. В ней приняли участие мэр города Людмила Янченко и ее заместители.

Пришли несколько представителей местного населения. На этот раз в церемонии не участвовало подразделение Алатагузеской дружины Кйтселийта и не был произведен оружейный салют, который прежде сопровождал возложение венков.

По всей видимости, бойцы дружины в полном составе отправились в Нарва-Йыэсуу, где в этом году по случаю Дня победы в Освободительной войне проходит уездный парад Кайтселийта. Туда же после церемонии, которая продолжалась 15 минут, направился и городско духовой оркестр.

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