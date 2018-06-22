ФОТО: В Кохтла-Ярве ветераны зажгли свечи памяти

- А оно, к сожалению, может повториться. То, что сегодня происходит в мире, похоже на 39-й год, когда была развязана II мировая война, — говорит Елена Мухина. И задает риторический, но искренний вопрос:

- Неужели история ничему людей так и не научила?

Портал Delfi поинтересовался у руководителя ветеранской организации города Валерия Тумко, почему так мало человек пришли в этот скорбный день к памятнику?

- Минувшая война унесла 27 миллионов жизней советских людей. Ветеранов становится все меньше и меньше. Даже по нашей организации видно, как быстро уходят люди, которые принесли миру победу над фашизмом. Если десять лет назад в наших рядах было 184 участника Великой Отечественной войны, то на сегодняшний день их у нас осталось 56 человек. Жителей блокадного Ленинграда десятилетие назад было 63, а теперь их — 27. Малолетних узников концлагерей из 678 человек осталось 218. Многим из членов нашей организации, в силу более чем почтенного возраста, уже не так просто подняться и пойти к своим друзьям.

- Валерий Александрович, вот уйдут последние участники войны с фашизмом, которым сегодня за девяносто, а самому старшему в Кохтла-Ярве — Александру Михайловичу Разгуляеву уже 103 года. Что будет тогда с памятью о войне? Неужели она уйдет вместе с ними?

- Что бы ни делали любители переписывать историю, но на праздник Победы 9 мая с каждым годом приходит все больше и больше молодых людей. Никто их не заставляет, не организовывает, они приходят сами. Дети победителей приходят уже со своими детьми и внуками. И, заметете, отдать дань победе над фашизмом приходят люди разных национальностей. Как и в этой братской могиле покоятся тоже люди разных национальностей. 9 мая в этом году у нас митинг проходил в 11 часов дня. Было очень много народа. Вечером я подъехал к памятнику, и здесь в 19 часов людей было не меньше, чем днем. Память о победителях над фашизмом жива, и выкорчевать ее, уверен, никому не удастся.