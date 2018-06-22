22.06.2018, 19:55

ФОТО: В Кохтла-Ярве ветераны зажгли свечи памяти

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST
Galerii: 20 pilti
Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov

22 июня, когда в России отмечают День памяти и скорби, связанный с датой вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, члены Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве пришли к памятнику на братской могиле советских солдат и военнопленных, установленному в Старом городе. Здесь они зажгли свечи памяти и возложили цветы.

Среди фронтовиков, которые смогли прийти в этот день к памятнику, Иван Михайлович Квитко, Иван Захарович Рассолов, Елена Сергеевна Смирнова.

Принято считать, что война — далеко не женское дело. Но пожилая Елена Сергеевна вспоминает, как молодой девушкой под огнем тянула линию связи, подавая пример храбрости мужчинам.

- Елена Сергеевна, о чем вы думаете в этот скорбный день?

- Вспоминаю, как объявление о нападении Германии на нашу страну вызвало реки слез. Людям было страшно. Но по-настоящему страшно стало, когда впервые увидела смерть. И сегодня мне страшно: ведь такое может повториться, а это ни в коем случае нельзя допустить. Люди должны сделать все возможное, чтобы восторжествовал разум.

Бывшие узники нацистских концлагерей Елена Андреевна Мухина и Любовь Александровна Волкова после того, как положили цветы к памятнику, сказали, что сегодня ровно в 4 часа утра они зажгли поминальные свечи у себя дома. И вспоминали, что 22 июня 1941 года они еще не знали, что придут немцы и угонят их, маленьких, с родителями в фашистскую неволю. И тоже помолились за то, чтобы подобное не повторилось.

- А оно, к сожалению, может повториться. То, что сегодня происходит в мире, похоже на 39-й год, когда была развязана II мировая война, — говорит Елена Мухина. И задает риторический, но искренний вопрос:

- Неужели история ничему людей так и не научила?

Портал Delfi поинтересовался у руководителя ветеранской организации города Валерия Тумко, почему так мало человек пришли в этот скорбный день к памятнику?

ТОП

- Минувшая война унесла 27 миллионов жизней советских людей. Ветеранов становится все меньше и меньше. Даже по нашей организации видно, как быстро уходят люди, которые принесли миру победу над фашизмом. Если десять лет назад в наших рядах было 184 участника Великой Отечественной войны, то на сегодняшний день их у нас осталось 56 человек. Жителей блокадного Ленинграда десятилетие назад было 63, а теперь их — 27. Малолетних узников концлагерей из 678 человек осталось 218. Многим из членов нашей организации, в силу более чем почтенного возраста, уже не так просто подняться и пойти к своим друзьям.

- Валерий Александрович, вот уйдут последние участники войны с фашизмом, которым сегодня за девяносто, а самому старшему в Кохтла-Ярве — Александру Михайловичу Разгуляеву уже 103 года. Что будет тогда с памятью о войне? Неужели она уйдет вместе с ними?

- Что бы ни делали любители переписывать историю, но на праздник Победы 9 мая с каждым годом приходит все больше и больше молодых людей. Никто их не заставляет, не организовывает, они приходят сами. Дети победителей приходят уже со своими детьми и внуками. И, заметете, отдать дань победе над фашизмом приходят люди разных национальностей. Как и в этой братской могиле покоятся тоже люди разных национальностей. 9 мая в этом году у нас митинг проходил в 11 часов дня. Было очень много народа. Вечером я подъехал к памятнику, и здесь в 19 часов людей было не меньше, чем днем. Память о победителях над фашизмом жива, и выкорчевать ее, уверен, никому не удастся.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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