ФОТО: В Кохтла-Ярве ветераны зажгли свечи памяти

22 июня, когда в России отмечают День памяти и скорби, связанный с датой вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, члены Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве пришли к памятнику на братской могиле советских солдат и военнопленных, установленному в Старом городе. Здесь они зажгли свечи памяти и возложили цветы.
Среди фронтовиков, которые смогли прийти в этот день к памятнику, Иван Михайлович Квитко, Иван Захарович Рассолов, Елена Сергеевна Смирнова.
Принято считать, что война — далеко не женское дело. Но пожилая Елена Сергеевна вспоминает, как молодой девушкой под огнем тянула линию связи, подавая пример храбрости мужчинам.
- Елена Сергеевна, о чем вы думаете в этот скорбный день?
- Вспоминаю, как объявление о нападении Германии на нашу страну вызвало реки слез. Людям было страшно. Но по-настоящему страшно стало, когда впервые увидела смерть. И сегодня мне страшно: ведь такое может повториться, а это ни в коем случае нельзя допустить. Люди должны сделать все возможное, чтобы восторжествовал разум.
Бывшие узники нацистских концлагерей Елена Андреевна Мухина и Любовь Александровна Волкова после того, как положили цветы к памятнику, сказали, что сегодня ровно в 4 часа утра они зажгли поминальные свечи у себя дома. И вспоминали, что 22 июня 1941 года они еще не знали, что придут немцы и угонят их, маленьких, с родителями в фашистскую неволю. И тоже помолились за то, чтобы подобное не повторилось.