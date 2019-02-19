ФОТО: В Кохтла-Ярве в честь приезда Майлис Репс вывесили российский флаг?

О днанном фото, например, высказались Юку-Калле Райд (баллотируется в списке Свободной партиии) и Кристен Михал (Партия реформ).

Сотрудник городской канцелярии Кохтла-Ярве Игорь Парв объяснил Delfi, что в городе находилась официальная делегация из Новгорода. Он заметил, что если бы приезжала делегация из Финляндии, то у здания груправы вывесил бы финский флаг.

Центрист Раймонд Кальюлайд осудил такое поведение политиков. По его словам, реформисты и другие отлично знают, что флаги вывешиваются у местных самоуправлений в честь приезда иностранных делегаций, потому распространяют фейковую новость намеренно.