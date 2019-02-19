19.02.2019, 20:50

ФОТО: В Кохтла-Ярве в честь приезда Майлис Репс вывесили российский флаг?


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Кохтла-Ярве в честь приезда Майлис Репс вывесили российский флаг?
Facebook

В Facebook распространяется фото того, как у городской управы Кохтла-Ярве вывешен российский флаг — якобы в честь приезда министра образования и науки Майлис Репс Власти города опровергают эти слухи.

О днанном фото, например, высказались Юку-Калле Райд (баллотируется в списке Свободной партиии) и Кристен Михал (Партия реформ).

Сотрудник городской канцелярии Кохтла-Ярве Игорь Парв объяснил Delfi, что в городе находилась официальная делегация из Новгорода. Он заметил, что если бы приезжала делегация из Финляндии, то у здания груправы вывесил бы финский флаг.

Центрист Раймонд Кальюлайд осудил такое поведение политиков. По его словам, реформисты и другие отлично знают, что флаги вывешиваются у местных самоуправлений в честь приезда иностранных делегаций, потому распространяют фейковую новость намеренно.

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) посещала Кохтла-Ярве, чтобы поговорить с местным население о планируемой в городе государственной гимназии.

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