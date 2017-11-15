ФОТО: В Кохтла-Ярве установили новогоднюю елку

Рождество и Новый год на пороге. Об этом жителям Кохтла-Ярве возвестила новогодняя елка, установленная в среду поздно вечером на площади Вирула.

Выбранное накануне дерево, с раннего утра начала спиливать в лесу Мяэтагузеской волости бригада OÜ N&V. Руководитель проектов этой организации Андрей Оямяэ сказал порталу Delfi, что после того, как почти восемнадцатиметровое дерево было погружено на трейлер и отправилось в дорогу, часть рабочих осталась в лесу, чтобы рекультивировать и привести в порядок то место, где производилась вырубка.

Дорога была непростой, и к месту установки елка прибыла уже тогда, когда в городе зажглось вечернее освещение. Уже через несколько часов работы елка была надежно укреплена, чтобы могла выдержать любые природные неожиданности.

Вскоре работники электромонтажной фирмы приступят к украшению елки новогодними гирляндами.