ФОТО: В Кохтла-Ярве свет Рождества пожилым людям подарили дети

В день православного праздника Рождества Христова около пятисот пожилых жителей Кохтла-Ярве пришли в городской Культурный центр, куда их пригласили городское управление, а также Содружество ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве.

По просьбе ветеранской организации концерт для пожилых людей подготовили преподаватели и учащиеся музыкальных отделений Ахтмеской и Кохтла-Ярвеской Школ искусств. В этот день на сцену вышли талантливые дети, которые занимали призовые места на городских, республиканских и международных конкурсах юных исполнителей, а также те, кому в будущем предстоит добиться высоких творческих успехов.

В перерыве между отделениями концерта, ветеранов войны и труда поздравили с праздником руководители города Рийна Иванова и Людмила Янченко, член Рийгикогу Валерий Корб, руководитель ветеранской организации Кохтла-Ярве Валерий Тумко.

Валерий Тумко сказал порталу Delfi, что Рождественскому празднику предшествовали предновогодние экскурсии, которые для пожилых людей помогло организовать городское управление. Ветераны побывали в праздничной столице Эстонии, городах Северо-запада России. Валерий Тумко выразил благодарность Славянской основной школе города, которая в канун Нового года и Рождества провела благотворительный марафон, а на средства, собранные преподавателями и родителями учащихся, были приобретены подарки для бывших жителей блокадного Ленинграда.

Поздравляя собравшихся с Новым годом, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко напомнила, что наступивший 2018 год — юбилейный. 100-летие Эстонской Республики — знаменательная дата и в жизни Кохтла-Ярве, который на 28 лет моложе страны. Руководители города поблагодарили собравшихся за то, что они создавали и развивали Кохтла-Ярве.

Валерий Корб пожелал пожилым людям здоровья и выразил восхищение их выдержкой. Он рассказал, что когда он организовал для ветеранов Кохтла-Ярве экскурсию в Рийгикогу, то после знакомства со зданием парламента, старики попросили его показать башню Длинный Герман. И он признался, что еле успевал за пожилыми людьми, когда они преодолевали все 215 ступенек, чтобы подойти к главному флагу Эстонской Республики.

В Содружество ветеранов и пенсионеров города Кохтла-Ярве входят участники Второй мировой войны, воевавшие на стороне антигитлеровской коалиции, бывшие узники нацистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. В последнее время к организации начали присоединяться и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Большинство членов Содружества составляют ветераны труда, которые работали на шахтах, химических предприятиях, стройках города.