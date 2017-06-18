ФОТО: В Кохтла-Ярве прозвучали ”песни о главном”

В воскресенье под сводами галереи Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца звучали песни, ставшие подарком жителям Кохтла-Ярве ко дню рождения города.

Молодые вокалисты посвятили свой отчетный концерт 71 годовщине объединения разрозненных шахтерских поселков в один город — Кохтла-Ярве.

Надежда Владимировна Толмачева — руководитель вокальной студии ”Kelluke” (”Колокольчик”) и молодежного вокального ансамбля Кохтла-Ярвеского Культурного центра — несколько лет назад сломала стереотип о том, что песни советского прошлого не интересны нынешней молодежи. Однако, слушая, с каким вдохновением молодые вокалисты исполняют любимые песни старшего поколения, убеждаешься в том, что хорошая песня не имеет возрастных ограничений. Ей, как и любви, все возрасты покорны. А нынешний концерт, который справедливо было бы обозначить, как ”Песни наше молодости”, как раз и был посвящен песням любви.



- Почему сегодня молодым людям нравятся песни прошлых лет? Ведь они не жили при ”старом режиме”, значит, ностальгии они не подвержены, как их родители и бабушки с дедушками. Почему же молодые поют эти песни с удовольствием?

- Текст со смыслом положен на красивую музыку, а это не может оставлять исполнителей равнодушными. Им хочется исполнять, например, песни из старых фильмов, хотя, некоторые еще школьники, а кое-кто уже получил аттестат и работает, — сказала Надежда Толмачева.

Молодые вокалисты ансамбля Культурного центра Кохтла-Ярве — всегда желанные участники всех городских вечеров. Их концерты принимаются ”на ура”, особенно слушателями старшего поколения. Но и молодых жителей города песни прошлых лет не оставляют равнодушными.