ФОТО: В Кохтла-Ярве прошли международные соревнования по брейк-дансу

На три дня Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников (ДТШ) вновь стал ареной для уже XIII-х Международных соревнований по брейк-дансу. В них приняли участие танцоры брейка от 5 до 30 лет, которые приехали в Кохтла-Ярве из России, Латвии, Республики Беларусь, городов Эстонии.

900 километров на машинах добирались участники состязаний из Вологды. Они оставили себе время, чтобы посмотреть Эстонию. Танцоры из Палдиски, Таллинна, Тарту, Нарвы, Кунда, Силламяэ и Валга приехали, выступили и в ту же субботу вернулись домой. Не впервые приехали в наши края юные латыши и белорусы. Танцоры из Кохтла-Ярве и Йыхви выступали на ”домашней” сцене.

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По отзывам участников, соревнования, как всегда, были организованы на высоком уровне. Тех, кто приехал, впервые, ждал сюрприз: их пришел приветствовать депутат эстонского парламента Валерий Корб.

Член Рийгикогу пришел с букетами цветов. Валерий Корб вручил их взрослым, которые занимаются в Кохтла-Ярве с детьми брейк-дансом. Ведь благодаря ним, местных брейкеров знают во многих странах, где они неоднократно побеждали на соревнованиях различного уровня.

Валерий Корб и директор ДТШ Анна Рентик пожелали участникам соревнований успешно выступить и, главное, найти себе в эстонском городе новых друзей среди ровесников. Валерий Корб вновь назвал проведение в Кохтла-Ярве Международных соревнований проявлением самой настоящей ”народной дипломатии”.

Анна Рентик рассказала, почему именно Дом творчества школьников в Кохтла-Ярве стал центром проведения всевозможных соревнований по брейк-дансу:

”Брейк появился у нас примерно 20 лет назад. У его истоков стояли дети — воспитанники Кохтла-Ярвеского Детского дома. Они и сегодня занимаются в наших кружках. Это было время массового увлечения брейком. Дети танцевали на переменках, приходили сюда после уроков. И мы подумали: раз у детей такое увлечение, сделаем им кружок в нашем ДТШ. Основателем кружка стала Ирина Горохова, которая до сих пор им руководит.”, — сказала Рентик.

”Если раньше кружок делал робкие шаги, то теперь у наших танцоров становится все больше наград. Даже Посольство США в прошлом году организовало для них мастер-классы, которые приехали вести профессиональные танцоры брейка из Америки. Достаточно сказать, что наши юниоры — дети 12-16 лет стали чемпионами стран Балтии. Победители нынешнего чемпионата также поедут на соревнования в Латвию”, — дбавила она.

Начавшийся в пятницу отборочный тур, у детей завершился в субботу. В воскресенье начали соревноваться взрослые танцоры.

Серьезные Международные соревнования делают честь небольшому Дому творчества школьников, и проходят они, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Однако взрослые организаторы спортивной жизни в городе, могли бы подумать и о престиже Кохтла-Ярве, и встретить участников соревнований флагами их государств, как это происходит в Ахтмеском спортхолле, когда встречают гимнастов и мастеров восточных единоборств из разных стран мира.