ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел юбилейный вернисаж Аарне Ханни

На юбилей принято делать подарки. А эстонский художник Аарне Ханни на свое пятидесятилетие сам сделал подарок своему родному городу, где работает заведующим художественным отделением Кохтла-Ярвеской Школы искусств.

Подарок этот — юбилейная авторская выставка живописи и графики, состоящая из более чем 50-ти работ, выполненных Аарне в разные годы в Эстонии и за ее пределами. Юбиляр возглавляет городское объединение художников, члены которого неоднократно работали на пленэрах в Пушкинском заповеднике Псковской области. Плоды этих поездок также выставлены на вернисаже.

На открытие юбилейной выставки в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского музея сланца собрались коллеги — художники, педагоги студий и Школ по интересам, друзья юбиляра, руководители города.

Аарне Ханни поздравили мэр города Людмила Янченко, член Рийгикогу Валерий Корб.

Портал Delfi поздравил юбиляра с круглой датой и обратился к нему с вопросами.

- Если бы вам сегодня предложили написать картину, сюжет которой должен бы был отразить ваши полвека, то что бы это было за произведение?

- Это было бы большое полотно, на котором я изобразил много людей, встречавшихся мне на жизненном пути, особенно — близких людей. Мне всегда нравилось рисовать людей. Была бы на картине природа во всем разнообразии красок. Ведь наша жизнь — это сплошь краски: и светлые, и темные. Но чаще — светлые. Сюжет будет очень корректным, потому что я — учитель. И поэтому мои работы должны быть примером для учеников.

- А сколько лет из ваших пятидесяти вы дружите с карандашом и кистью?

- Первый приличный рисунок я сделал, когда мне было десять лет.

- Стало быть, ваш стаж как художника — сорок лет. За это время вы смогли сделать вывод о том, что самое главное в творчестве художника?

- Свобода и независимость. Время, которого тебе хватает для занятий искусством, студия, где ты можешь работать. И хорошо, что такую возможность предоставляют организации, такие, как Эстонский Капитал культуры, городское управление Кохтла-Ярве, — сказал Аарне Ханни.

Присутствовавшие на вернисаже художники Юрий Хореев и Айвар Рихкранд, также отметили, что город поддерживает Объединение художников, предоставив им без арендной платы одно из городских помещений для просторной студии. А член парламента Валерий Корб инициировал договор о сотрудничестве между городскими художниками и Академией Художеств Санкт-Петербурга, которая проводит для них мастер-классы в городе на Неве и в Кохтла-Ярве.

Юбиляра тепло поздравили его ученики и их родители. А пианисты двух Школ искусств украсили праздник своей музыкой.