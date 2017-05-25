ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел XV праздник песни и танца дошкольников

350 маленьких певцов и танцоров показали свое искусство на городском празднике песни и танца воспитанников детских садов, который в четверг прошел в Кохтла-Ярве в пятнадцатый раз.

На площади перед Кохтла-Ярвеским Культурным центром пели и танцевали дети из старших групп пятнадцати городских детских садиков. Но участников праздника было значительно больше: ведь поддержать певцов и танцоров, которым вскоре предстоит пойти в школу, пришли и дети помладше.

Главный специалист городского управления по дошкольному воспитанию Эха Карус так объяснила суть праздника.

- Выступали дети, которые осенью пойдут в первый класс. А показать свое искусство на публике для них важно потому, что они получают опыт раскрепощения, свободного общения и уверенности поведения в новой обстановке. Ведь в садике они все поют, танцуют, но выступать перед ровесниками, вместе с ними — для них очень важно.

Эха Карус сказала, что дети из русскоязычных групп уже уверенно поют на эстонском языке, и понимают, о чем они поют. ”Эстонские дети пока на русском не поют, песни на русском языке исполняли только русские лети”, — сказала главный специалист. По ее словам, в городе работают разные садики. ”Есть такие, где только русские группы, есть русские группы с погружением в эстонский язык, есть садики, в которых и эстонские, и русские группы, есть только эстонские. Словом, сады абсолютно разные, но с трех лет в каждом садике русские дети изучают эстонский язык”, — отметила Эха Карус.

Директор детского садика ”Pääsuke” (”Ласточка”) Яана Тальвисте в парадном строю ведет своих воспитанников на праздник. Во время парада она сказала порталу Delfi.

- Начинаем готовиться к празднику за полгода. Учим песни, танцы, и, хотя это не совсем то, что республиканский праздник песни и танца, родители и дети очень волнуются. Но я уверена, что все пройдет хорошо: ведь этот праздник всем в радость — и детям, и взрослым. Нам, педагогам, радостно от того, что это праздник единения всех садов нашего города. Здесь сближаются эстонские и русские дети, что для нас очень важно, поэтому и живет пятнадцать лет эта традиция.

После того, как мэр города Людмила Янченко и член Рийгикогу Валерий Корб поприветствовали детей и их педагогов, праздник был объявлен открытым и веселье началось. Работники Культурного центра стали ”мотором” праздника, заряжая маленьких исполнителей творческой энергией, духом песни и танца, который этим днем царил над Ярвеской частью города.