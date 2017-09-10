ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел традиционный День Ахтме

День Ахтме прошел на площадке возле одноименного клуба и филиала Ахтмеской гимназии, больше известного как 7-я школа. Десятилетия назад, когда вокруг шахты № 10 образовался поселок Ахтме, эта школа приняла детей шахтеров и энергетиков Ахтмеской ТЭЦ.

И все же, что такое Ахтме сегодня? Ведь иногда в зарубежных и даже в республиканских СМИ Ахтме называют то городом, то поселком.

Вместе с помощником мэра Кохтла-Ярве Тийтом Лиллеметсом портал Delfi проехал по нескольким ахтмеским улицам, чтобы познакомить читателей с Ахтме, который отмечает свой праздник. Одновременно Тийт Лиллеметс рассказывает о том, что же такое — Ахтме.

- Ахтме — это не поселок, не самостоятельный город. Это одна из частей города Кохтла-Ярве. А я являюсь помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской, Оруской и Вийвиконнаской частям города. Ахтмеская часть по размерам равна Ярвеской части Кохтла-Ярве, и проживает здесь примерно столько же человек. В Ахтме насчитывается примерно 16 тысяч жителей. Это более молодой микрорайон по сравнению с Ярвеской частью Кохтла-Ярве.

Здесь работают производства — например, предприятие, выпускающее строительные зольные блоки, которые в основном идут на экспорт. Есть электростанция, принадлежащая концерну Viru Keemia Grupp. Работают швейное предприятие, ряд фирм, относящихся к малому бизнесу. В Ахтме находится Ида-Вируская центральная больница, которая сегодня является современным медицинским учреждением и сотрудничает с клиникой Тартуского университета.

У нас работает Ахтмеская гимназия, есть две основные школы и Ахтмеская школа искусств. В нашей части города активно действует Молодежный центр, который популярен у детей и подростков.

- По Атмеской части города проходит железная дорога. С ней в прошлые годы было связано множество проблем и трагедий. Что меняется?

- А проблемы с ней, практически, решены. Оборудованы безопасные железнодорожные переходы, установлены светофоры, ограждения.

- А инфраструктура?

- В Ахтме открываются торговые центры, магазины, работают два клуба, библиотека. Наша часть города является красивой и зеленой. Оборудуются детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, клумбы и газоны, придающие городу современный вид.

Однако пора возвращаться на праздник. Тем более что помощник мэра боится пропустить показательные выступления юных каратистов, в которых участвует его сын.

На сцене, установленной у клуба ”Ахтме”, выступает Кохтла-Ярвеский духовой оркестр под управлением Александра Савельева. После взрослых музыкантов на сцену выходят коллективы общеобразовательных школ и гимназии, а также ансамбли Ахтмеской школы искусств. И, наконец, изюминка праздника — гости из российского Ижевска, эстрадный театр-студия детской музыкальной школы №2 имени Петра Ильича Чайковского. Участники этого коллектива уже выступили в Кохтла-Ярвеском культурном центре, вызвав фурор среди зрителей — учеников школ города.

Завершился праздник в Ахтмеской части Кохтла-Ярве фейерверком.