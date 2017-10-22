ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел праздник близнецов и двойняшек

В воскресенье Дом творчества школьников Кохтла-Ярве (ДТШ) пригласил близнецов и двойняшек города на фестиваль.

Фестиваль — наверное, громко сказано. Но 13 лет назад, еще работая в городском Доме Культуры, организатор этого праздника Татьяна Левина, ныне работающая в ДТШ, впервые провела такой праздник. В разные годы в нем участвовало разное количество пар. На этот раз на IV фестиваль ”Похожие непохожести” зарегистрировалось всего 12 пар братьев и сестер, некоторые из которых являлись отражением друг друга. И взрослых пар не было — пришли, в основном, дошкольники и младшие школьники.

Но не зря говорят, что ”мал золотник, да дорог”. Художественные коллективы ДТШ дали концерт в честь участников праздника, их родителей, бабушек и дедушек. А потом прошли конкурсы, в которых приняли участие особенные братишки и сестренки. Все получили призы и подарки.

Удалось поговорить с двумя сестричками — третьеклассницами. Девочки стесняются внимания, которое всегда проявляют к близнецам окружающие. Но чувством юмора они явно обладают.

Как тебя зовут?

Влада.

А тебя?

Валерия.

Владочка, сколько тебе лет?

Девять.

А тебе, Валерия, сколько?…

Девочка ответила на вопрос веселым смехом.

Как вас мама различает?

Очень хорошо различает, на то она и мама.

А в школе учителя разбираются, где Влада, а где Валерия?

Не всегда.

Вы, наверное, этим пользуетесь?

А зачем?

А одноклассникам устраиваете какие-то приколы?

Иногда.

А какие?

А вот это знать не обязательно. Пусть это будет нашей маленькой тайной.