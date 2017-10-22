ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел праздник близнецов и двойняшек

В воскресенье Дом творчества школьников Кохтла-Ярве (ДТШ) пригласил близнецов и двойняшек города на фестиваль.
Фестиваль — наверное, громко сказано. Но 13 лет назад, еще работая в городском Доме Культуры, организатор этого праздника Татьяна Левина, ныне работающая в ДТШ, впервые провела такой праздник. В разные годы в нем участвовало разное количество пар. На этот раз на IV фестиваль ”Похожие непохожести” зарегистрировалось всего 12 пар братьев и сестер, некоторые из которых являлись отражением друг друга. И взрослых пар не было — пришли, в основном, дошкольники и младшие школьники.
Но не зря говорят, что ”мал золотник, да дорог”. Художественные коллективы ДТШ дали концерт в честь участников праздника, их родителей, бабушек и дедушек. А потом прошли конкурсы, в которых приняли участие особенные братишки и сестренки. Все получили призы и подарки.
ТОП
Удалось поговорить с двумя сестричками — третьеклассницами. Девочки стесняются внимания, которое всегда проявляют к близнецам окружающие. Но чувством юмора они явно обладают.
Как тебя зовут?
Влада.
А тебя?
Валерия.
Владочка, сколько тебе лет?
Девять.
А тебе, Валерия, сколько?…
Девочка ответила на вопрос веселым смехом.
Как вас мама различает?
Очень хорошо различает, на то она и мама.
А в школе учителя разбираются, где Влада, а где Валерия?
Не всегда.
Вы, наверное, этим пользуетесь?
А зачем?
А одноклассникам устраиваете какие-то приколы?
Иногда.
А какие?
А вот это знать не обязательно. Пусть это будет нашей маленькой тайной.