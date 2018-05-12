12.05.2018, 18:51

ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел первый Всеэстонский татарский Сабантуй

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST 12
Galerii: 53 pilti
Tatarlaste pidu Kohtla-Järvel Foto: Jevgeni Kapov

Самый веселый и жизнерадостный праздник татарского народа — Сабантуй (по-татарски Сабан туе) — прошел в субботу на площади перед Кохтла-Ярвеским культурным центром. ”Сабан” — плуг, ”туе” — праздник. Таким образом татары отмечают завершение полевых работ. У многих народов татарскому Сабантую соответствует праздник урожая. Однако татарская община посвятила свой праздник 100-летию Эстонской Республики.

На празднике хозяином было татарское культурное общество Ида-Вирумаа, а вот гости приехали из Таллинна, Нарвы, Силламяэ, а также Латвии, Чехии, России.

Из Республики Татарстан прибыла представительная делегация, которую возглавила руководитель отдела по работе с зарубежными диаспорами Всемирного конгресса татар Ленара Кутеева. В составе делегации именитые артисты, являющиеся гордостью татарской эстрады.

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После того, как глава делегации зачитала приветствие президента Татарстана Рустама Минниханова участникам первого Всеэстонского праздника Сабантуй, собравшихся приветствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров, член Рийгикогу Валерий Корб, представители местного самоуправления Кохтла-Ярве. Затем представитель Министерства культуры Эстонии Эдуард Одинец поздравил татарскую общину Эстонии с праздником и вручил благодарственное письмо министерства, в котором выражается признательность за активное участие в общественной жизни страны, сохранение культурных традиций своего народа. В празднике принял участие Генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков.

Благодарности получили чиновники, работники культуры, участвовавшие в подготовке праздника. Но когда медаль Всемирного конгресса татар была вручена старейшему члену татарского культурного общества Ида-Вирумаа, 82-летней Наиле Вилу, площадь взорвалась аплодисментами. Ведь сколько сделала для своего города эта женщина, редко кто делает из нынешнего поколения. Гости из-за пределов Эстонии сочли за честь сфотографироваться с ней.

После торжественной части начался концерт, прошли спортивные состязания, веселые игры. Гостей угощали татарскими народными яствами. Суп шурпа, пирожки эчпочмаки, шашлык из баранины с картофелем, запеченным на шампуре…

Портал Delfi обратился с вопросами к организаторам праздника.

- Госпожа Кутеева, говорят, что большое видится на расстоянии. Как вам с высоты исторической родины здешних татар видится отношение эстонского государства к представителям вашей национальности?

- Мы благодарны республиканским и муниципальным властям Эстонии, в том числе и за проведение этого праздника. Татарам, проживающим в Эстонии, оказывают большую помощь власти всех уровней.

- Как вы считаете: татарская община Эстонии замыкается в рамках своих культурных традиций или же сотрудничает и с другими представителями национальных меньшинств?

- Происходит взаимообогащение культур. На Сабантуе вы это видите. Здесь не только татары, вы видите и представителей других национальных культурных обществ Эстонии. Это не только татарский, а межнациональный праздник.

Такого же мнения придерживается и член правления Татарского культурного общества Ида-Вирумаа Светлана Мухаметзянова.

- На нашем празднике выступают, кроме титулованных артистов из Казани, представители узбекского, чувашского обществ, общества русской культуры ”Благовест” из Причудья. То есть мы не зацикливаемся только на татарской культуре, а хотим, чтобы люди знакомились с культурой разных народов.

Начавшийся в полдень праздник завершился в 17 часов. Как сказали его организаторы, это была первая ласточка. И общество татарской культуры Ида-Вирумаа гордо тем, что первый Сабантуй, да еще посвященный 100-летию Эстонии, прошел именно в Кохтла-Ярве. С особой теплотой зрители принимали танцевальные коллективы Кохтла-Ярвеского дома творчества школьников. Ведь юным танцорам удалось в своих выступлениях раскрыть душу татарского народа.

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