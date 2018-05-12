ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел первый Всеэстонский татарский Сабантуй

Из Республики Татарстан прибыла представительная делегация, которую возглавила руководитель отдела по работе с зарубежными диаспорами Всемирного конгресса татар Ленара Кутеева. В составе делегации именитые артисты, являющиеся гордостью татарской эстрады.

После того, как глава делегации зачитала приветствие президента Татарстана Рустама Минниханова участникам первого Всеэстонского праздника Сабантуй, собравшихся приветствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров, член Рийгикогу Валерий Корб, представители местного самоуправления Кохтла-Ярве. Затем представитель Министерства культуры Эстонии Эдуард Одинец поздравил татарскую общину Эстонии с праздником и вручил благодарственное письмо министерства, в котором выражается признательность за активное участие в общественной жизни страны, сохранение культурных традиций своего народа. В празднике принял участие Генеральный консул РФ в Нарве Юрий Грибков.

Благодарности получили чиновники, работники культуры, участвовавшие в подготовке праздника. Но когда медаль Всемирного конгресса татар была вручена старейшему члену татарского культурного общества Ида-Вирумаа, 82-летней Наиле Вилу, площадь взорвалась аплодисментами. Ведь сколько сделала для своего города эта женщина, редко кто делает из нынешнего поколения. Гости из-за пределов Эстонии сочли за честь сфотографироваться с ней.

После торжественной части начался концерт, прошли спортивные состязания, веселые игры. Гостей угощали татарскими народными яствами. Суп шурпа, пирожки эчпочмаки, шашлык из баранины с картофелем, запеченным на шампуре…

Портал Delfi обратился с вопросами к организаторам праздника.

- Госпожа Кутеева, говорят, что большое видится на расстоянии. Как вам с высоты исторической родины здешних татар видится отношение эстонского государства к представителям вашей национальности?

- Мы благодарны республиканским и муниципальным властям Эстонии, в том числе и за проведение этого праздника. Татарам, проживающим в Эстонии, оказывают большую помощь власти всех уровней.

- Как вы считаете: татарская община Эстонии замыкается в рамках своих культурных традиций или же сотрудничает и с другими представителями национальных меньшинств?

- Происходит взаимообогащение культур. На Сабантуе вы это видите. Здесь не только татары, вы видите и представителей других национальных культурных обществ Эстонии. Это не только татарский, а межнациональный праздник.

Такого же мнения придерживается и член правления Татарского культурного общества Ида-Вирумаа Светлана Мухаметзянова.