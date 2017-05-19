ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел ”дипломатический” вернисаж

В пятницу в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца открылась совместная выставка работ художников Эстонии и Республики Беларусь. Организовали выставку столичная галерея SED ARTE искусствоведа Ольги Любаскиной и посольство Республики Беларусь в Эстонии.

Экспозиция, в которой 80 работ 28-ми авторов, посвящена 25-летию установления дипломатических отношений Эстонии и Беларуси. И не случайно на вернисаж прибыл Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Эстонии Анатолий Степусь.

Ольга Любаскина рассказала порталу Delfi, что с диппредставительством Беларуси ее галерею тесно связывает двадцатилетний творческий союз. Каждые пять лет организуется выставка, посвященная именно установлению дипломатических отношений наших стран. В этом году экспозиция была показана в здании Национальной оперы в Таллинне, а теперь переехала в Кохтла-Ярве. Тему выставки сформулировал Шекспир, сказав ”Весь мир — театр”. Только если участниками таллиннской выставки стали 11 белорусских художников, то в Кохтла-Ярве стало возможным сделать экспозицию совместно с работами эстонских авторов.

”Участвуют 11 художников из Республики Беларусь и 17 из Эстонии. Художники все совершенно разные: по стилю, направлениям. Они никогда не собирались вместе. Но их объединила тема — тема театра, жизни. И каждый зритель, который придет на эту выставку, найдет своего художника. Все работы высокопрофессионального уровня. Эта выставка уникальна тем, что на ней представлены произведения уникальных, талантливых авторов, которые и в Кохтла-Ярве найдут своих поклонников”, — сказала Ольга Любаскина.

Представляя выставку, посол Беларуси Анатолий Степусь отметил, что она является подтверждением тому, что между его страной и Эстонией сформировались тесные культурные связи. Они служат подспорьем экономическим отношениям, которые, по словам дипломата, улучшаются из года в год.

Гостей вернисажа приветствовала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, отметившая, что открывшаяся выставка станет большим событием в культурной жизни города. А руководитель парламентской группы ”Эстония — Беларусь” Валерий Корб подчеркнул, что в современном мире большое значение имеет народная дипломатия, проявлением которой стали творческие связи художников двух стран, вылившиеся в совместную масштабную художественную выставку.

Теплые слова в адрес организаторов выставки сказала председатель общества белорусской культуры Ида-Вирумаа ”БЭЗ” Зинаида Клыга. Гостями вернисажа стали руководители местных самоуправлений Ида-Вирумаа, представители национальных культурных обществ, входящие в Круглый стол при уездном старейшине Ида-Вируского уезда, руководители и члены творческих объединений северо-восточного региона Эстонии. Приехали и сестры из Пюхтицкого женского монастыря в Куремяэ, где работает такая иконописная мастерская, что подобные в православном мире еще поискать надо. И, конечно же, именинниками были авторы работ, представленных на выставке.

Выставка будет работать в галерее Белый зал до 3 июня.