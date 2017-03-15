ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел детский утренник ”Один дом — два языка”

В Детской библиотеке Кохтла-Ярве, где теперь располагается читальный зал Центральной городской библиотеки, в среду прошел детский утренник, посвященный Дню родного языка, который отмечался в Эстонии 14 марта.

Лариса Ладанюк, заведующая читальным залом Центральной городской библиотеки Кохтла-Ярве сказала порталу Delfi, что детская библиотека уже во второй раз приглашает детсадовцев отметить День родного языка. И не случайно этот утренник называется ”Один дом — два языка”. По ее мнению, обучать русских детей эстонскому языку надо с самого раннего возраста и делать это надо в интересной и доступной для них форме. А самое главное, надо чаще давать им возможность общаться со своими эстонскими сверстниками. В этом — смысл сегодняшнего утренника.

"Мы не случайно пригласили малышей в храм книги: они берут в руки книжку, смотрят не только картинки, но уже видят и подписи к ним на двух языках — русском и эстонском. И знание этих языков в будущем станет для них обычным делом", — сказала Ладанюк.

К празднику дети эстонского садика ”Буратино” и русского — ”Малыш” подготовили концерт. Звучали стихи и песенки на двух языках. Соответствующим образом был украшен актовый зал.

А в читальном зале параллельно шла экскурсия. Дети из другого детского садика приобщались к книге. Детская библиотека Кохтла-Ярве, как и читальный зал Центральной городской библиотеки Кохтла-Ярве, считают очень важным в век гаджетов прививать детям любовь к напечатанной на бумаге книге, которую, по мнению библиотекарей, еще долго ничто не сможет заменить.