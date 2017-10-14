ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел чемпионат города по таэквондо

II кубок Эстонии и XI чемпионат Кохтла-Ярве по таэквондо прошел в субботу в ахтмеском легкоатлетическом холле Кохтла-Ярве.

В этих соревнованиях, которые уже стали международными, приниают участие 154 спортсмена в возрасте от 6 до 39 лет. Это — члены Эстонского союза таэквондо из Пярну, Хаапсалу, Таллинна, Маарду, Палдиски, Тапа, Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, а также гости из России: юные спортсмены из Ленинградской и Московоской областей.

Открыть эти соревнования в Кохтла-Ярве приехал президент Эстонского союза таэквондо Михаил Кылварт, обладатель черного пояса. А присутствие на церемонии депутата Рийгикогу Валерия Корба предвещало вручение лучшему спортсмену именного кубка парламентария. Этой траджиции он не изменяет со времени начала проведения чемпионата: то есть, одиннадцать лет.

По словам Михаила Кылварта, таэквондо — вид восточного единоборства пользуется в Эстонии поддержкой и популярностью. Это подтверждается достижениями эстонских спортсменов.

Среди судей — те, кто является славой эстонского спорта. Это бронзовый призер чемпионата мира, прошедшего в Северной Корее, Ольга Борисенко; Владислав Жаров — также призер чемпионата мира; серебряный призер чемпионата Европы Илья Макаров. В составе судейской коллегии были также спортсмены из России.

Среди российских гостей — тренер, международный инструктор Кирилл Петров. В течение пяти дней после окончания соревнований он будет проводить семинары и мастер-классы с тренерами Ида-Вирумаа по таэквондо.

В воскресенье судьи обнародуют протокол. Но уже к середине дня определился лучший юный спортсмен. Им стал россиянин Дима Стороженко — девятилетний ученик лицея №1 города Краснознаменска Московской области. Ему Валерий Корб и вручил свой именной кубок.

Остальным победителям, поднимавшимся на пьедестал почета, медали и дипломы вручали вице-президент Эстонского союза таэквондо Валев Удрас и Валерий Корб.

В воскресенье один из организаторов чемпионата, член правления клуба ”Kwon” Николай Гринин повезет гостей из России в Таллин, чтобы показать им Старый город.