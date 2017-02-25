ФОТО: В Кохтла-Ярве проходят гуляния по случаю Масленицы

Масленица. Начало ”сырной недели”. Древний славянский праздник, который отмечается перед Великим постом.

При ”старом режиме”, чтобы не пахло никакими религиозными обрядами, его обозвали ”Проводами русский зимы”, и аромат блинов, поданных под таким соусом, разносился по городам и весям.

В Ида-Вирумаа нет даже намека на проводы какой-либо зимы: ни русской, ни эстонской. Снег, ветер, мерзнут руки, но жители Кохтла-Ярве в субботу пришли к Дому творчества школьников (ДТШ), чтобы отметить Масленицу.

Уже много лет подряд центром этого праздника становится именно ДТШ, который под руководством директора Анны Рентик осуществляет проект праздников, посвященных Масленице. Поддерживают это начинание городское управление Кохтла-Ярве, городской Центр Культуры, спонсоры из числа предпринимателей.

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Приходят на площадку перед ДТШ горожане семьями. Перед ними выступают взрослые и детские творческие коллективы. Для детей и взрослых проводятся различные конкурсы, аттракционы, играет городской духовой оркестр.

И на этот раз горожан поздравили с праздником председатель горсобрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова, член Рийгикогу Валерий Корб.

Были на празднике представители национальных культурных обществ Ида-Вирумаа. Член правления Татарского культурного общества Гюльзалина Жехтунова привела на Масленицу гостей из Казани и Чехии.

Группа женщин из народного хора ”Лада” Кохтла-Ярвеского Культурного центра завела собравшихся так, что они сами пустились в пляс. Однако артистка этого хора Мария Тузова вызвала всеобщее восхищение сделанной ею куклой Масленицы. Кукла как кукла, и не было бы ничего необычного, не будь она изготовлена из… блинов. Естественно, отправить в рот это чудо ни у кого не поднялась рука.

Но после того, как сгорела большая Масленица, простоявшая весь праздник на горке, народ ждало угощение. Спонсоры напекли столько блинов, сдобренных вареньем, что хватило всем участникам праздника в Ярвеской части города.

В воскресенье народное гуляние состоится в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Отметят Масленицу и в Причудье. В волости Лохусуу праздник организует русское культурное общество, которым руководит Наталья Туманова. В нем примут участие взрослые и дети.