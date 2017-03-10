ФОТО: В Кохтла-Ярве продают ”Президентскую кильку”

Для гостей президентского приема по случаю Дня независимости приготовили 10 800 закусок. При составлении меню предпочтение было отдано эстонским продуктам. На столе были, например, трюфели из кильки и черного хлеба. И вот жителям Кохтла-Ярве в пятницу кое-что досталось из президентского меню.

В Ярвеской части города напротив продуктового магазина Grossi с утра была разбита палатка с рыбными продуктами. Среди консервированной миноги, салаки и угря — лоток с рыбкой, перемешанной с зеленью. И ценник: ”Килька президентская. 8.90”. Восьмерка была написана поверх исправленной девятки. То есть, хозяева еще недавно хотели за этот продукт почти червонец, но, видимо, поняли, что для жителей Кохтла-Ярве это будет дороговато.

Продавцу был задан вопрос:

- Откуда килька?

- Эстонская. Ловят около Палдиски.

Ну, слава богу. Понятно, в честь кого президента названа килька.

Народ подходит, пробует, берет граммов по 200-300.

И вдруг мужчина, долго смотревший на ценник, смотрит на часы и выдает фразу, безумную до гениальности.

- А что? Сделаю бутерброды с килькой от Кальюлайд, возьму водочки ”Путинка” или, на худой конец, ”Русский размер”, и приму на грудь за то, чтобы наши страны помирились.

Вот ведь как: вряд ли хозяева торговой фирмы, придумавшие такой изящный ”патриотический” маркетинговый ход, могли представить, что он приведет к таким ”интеграционным” последствиям.