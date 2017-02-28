ФОТО: В Кохтла-Ярве приступили к сносу пустующего общежития

От простоявшей около полувека опустевшей кохтла-ярвеской девятиэтажки, расположенной по улице Калеви-33, через несколько месяцев не останется и следа. Она, наконец-то, пошла под снос.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала порталу Delfi, что снос бывшего общежития Кохла-Ярвеского стройтреста, это один из этапов избавления города от домов-призраков.

- В начале двухтысячных годов мы тоже получили поддержку государства, и провели первый этап сноса старых домов в Северном микрорайоне города. И на этот раз для сноса бывшего общежития нам выделили средства в размере 60 тысяч евро. После окончания работ на этом месте будет ровная, красивая площадка. Пока конкретно никто ничего здесь не планирует, но у ряда предпринимателей есть интерес к этой земле, расположенной на въезде в наш город. И, если бизнесмены смогут предложить что-то конкретное, что украсит наш город, это предложение будет рассмотрено.

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- Напомните, пожалуйста, историю этого здания.

- Это было общежитие общестроительного треста. Потом, когда здание осталось пустым, его на аукционе выкупили итальянцы, пообещав построить там гостиницу, нарисовали красивые картинки, но свои обещания не выполнили. Им неоднократно были сделаны предписания о том, чтобы они привели это здание в порядок, а также были выставлены штрафы. Так как они ничего не сделали, мы вынуждены были провести процедуру насильственного отчуждения недвижимости. Фактически, мы получили это здание по стоимости этих штрафов.

- На информационном щите фирмы, ведущей работы по сносу здания, указано, что они будут закончены к июню этого года. Это реальные сроки?

- Да, реально. Причем, работу фирма закончит облагораживанием и озеленением территории.

- А сколько в Кохтла-Ярве еще таких домов-призраков?

- Много, особенно — в Сомпаской части города. Вийвиконд я уже не считаю, потому что мы его почти отдали Вайвараской волости. Что касается жилых зданий, у нас, например, есть дом 23 по улице Вахтра. Но дело в том, что в этом доме есть выкупленные квартиры, а это — частная собственность, и мы не можем его сносить. У нас есть много объектов, которые сносить мы не имеем права, так как в них есть приватизированные квартиры. И пока те, кто их приватизировал, от них не откажутся, сносить дома мы не можем. И, к сожалению, на снос жилых домов государство денег не дает, — сказала мэр Людмила Янченко.

Однако в сносе пустующих домов есть еще один аспект, о котором градоначальник говорить не стала. Дома-призраки как магнитом притягивают детей и подростков. Сотрудник молодежной полиции Светлана Сафронова сказала порталу Delfi, что недостроенное здание неподалеку от улицы Ару, где, видимо, планировался когда-то детский садик, попросту опасен.

- Жители соседних домов жалуются, что оттуда постоянно доносятся крики, и не исключено, что о помощи. Пока найдешь детей, которые там прячутся, можно обломать все ноги. Это хорошо, что Кохтла-Ярве взялся за проблему пустых домов, — говорит сотрудник полиции.

Да и знаменитая ”общага” по Калеви-33 давно снискала известность, как рассадник криминала. В нее приходили ”кайфовать” наркоманы, кавалеры приводили туда подруг ”с заниженной социальной ответственностью”. Прошлогодниий случай — мужчина выбрал крышу этой девятиэтажки для последнего в жизни полета.

Так или иначе, но вскоре в Кохтла-Ярве одним ”призраком” станет меньше.