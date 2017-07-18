ФОТО: В Кохтла-Ярве полчаса буйствовала стихия

Во вторник в 2 часа дня разверзлись небеса, под страшный грохот извергая молнии. «Дары природы» из дождя с градом молотили по подоконникам, крышам домов, асфальту. После одного из разрядов молнии выбило пробки, и дом оказался обесточен. Вскоре телефонная связь и интернет заработали.
Дорожки стадиона и песочницы в соседнем детском садике оказались усыпаны градом. И это в середине июля.
Через полчаса природа успокоилась, даже пыталось выглянуть солнышко.
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