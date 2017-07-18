ФОТО: В Кохтла-Ярве полчаса буйствовала стихия

Ilm Kohtla-Järvel Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

Во вторник в 2 часа дня разверзлись небеса, под страшный грохот извергая молнии. «Дары природы» из дождя с градом молотили по подоконникам, крышам домов, асфальту. После одного из разрядов молнии выбило пробки, и дом оказался обесточен. Вскоре телефонная связь и интернет заработали.