18.07.2017, 15:15

ФОТО: В Кохтла-Ярве полчаса буйствовала стихия


Евгений Капов
Евгений Капов
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Ilm Kohtla-Järvel
Ilm Kohtla-JärvelFoto: Picasa, Jevgeni Kapov

Во вторник в 2 часа дня разверзлись небеса, под страшный грохот извергая молнии. «Дары природы» из дождя с градом молотили по подоконникам, крышам домов, асфальту. После одного из разрядов молнии выбило пробки, и дом оказался обесточен. Вскоре телефонная связь и интернет заработали.

Дорожки стадиона и песочницы в соседнем детском садике оказались усыпаны градом. И это в середине июля.

Через полчаса природа успокоилась, даже пыталось выглянуть солнышко.

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