ФОТО: В Кохтла-Ярве отпраздновали День знаний

С раннего утра во всех частях Кохтла-Ярве началось паломничество в цевочные магазины. Пока папы и мамы наряжали детей, бабушки и дедушки покупали праздничные букеты.

С покупки цветов начали утро и руководители города. Они разъехались по школам и гимназиям, чтобы поздравить учеников и преподавателей с началом нового учебного года.

Сегодня в Кохтла-Ярве примерно три с половиной тысячи учеников начали новый учебный год. Из них около трехсот мальчиков и девочек пошли в первый класс.

Сорок первоклассников приняла Кесклиннаская основная школа. Однако на торжественную линейку пришли дети и дошкольного возраста. Директор школы Юлия Каламаева пригласила воспитанников детских садов посмотреть, что ждет их через год-два.

По словам директора, школа полностью подготовлена к новому учебному году. Отремонтированы классы, все они укомплектованы учебными пособиями и оборудованием.



Поздравить коллектив преподавателей и учеников Ярвеской Русской гимназии пришел член ее попечительского совета депутат Рийгикогу от Центристской партии Валерий Корб, который напомнил, что с этого учебного года в Эстонии выросла зарплата учителей, и теперь преподаватель с полной нагрузкой будет получать 1050 евро брутто. Корб сказал, что город Кохтла-Ярве также повысил зарплаты учителей школ по интересам, воспитателям детских садов и учителям, которые не финансируются государством. Это стало возможным в результате принятого во вторник дополнительного городского бюджета.

У организатора внеклассной работы Татьяны Кундозеровой 1 сентября началось за несколько часов до официального праздника. Она провела с артистами школы-театра последнюю репетицию спектакля ”Опять в школу”, который стал кульминацией и изюминкой праздника.

Руководитель гимназии Светлана Владимирова пригласила на праздник детей из частной школы и детского сада. Будущим гимназистам празднование Дня знаний понравилось.