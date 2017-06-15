ФОТО: В Кохтла-Ярве отметили многодетные семьи

В четверг многодетные семьи стали участниками приема, который в честь 71-го дня рождения Кохтла-Ярве устроили председатель городского собрания Рийна Иванова и мэр Людмила Янченко.

Прием прошел в галерее Белый зал Кохтла-ярвеского музея сланца. Гостей встретила музыка в исполнении преподавателей Кохтла-ярвеской школы искусств.

Рабочий день. Поэтому не все семьи пришли в полном составе. В гордом одиночестве Анна Юлеойя приняла благодарственное письмо и памятный подарок из рук руководителей города.

Не смогла быть на торжестве и вся семья Сергея и Натальи Беспаловых. Старшие дети уже живут своими семьями. Пришли поддержать родителей в торжественный момент младшие дети — Дима, Анжелика и Ангелина.

Всего в семье Беспаловых пять детей. Два с половиной года внуку. Сергей работает монтажником металлоконструкций на шахте Эстония. Мама — продавец в магазине. Родители говорят, что их основная цель — дать хорошее образование детям. Главным секретом воспитания считают терпение, способность понять своих детей.

Инна Гусева работает преподавателем в Вирумааском колледже ТТУ. Детям шесть, девять, восемнадцать, девятнадцать лет и двадцать четыре года. Папа Сергей — горный инженер. Инна считает главным, чтобы дети выросли достойными людьми, а профессию они сами выберут. Старшая дочь нацелилась в науку: заканчивает магистратуру по специальности биомедицинская инженерия.

Супруги Людмила и Игорь Паненко оба медики. И, естественно, считают самым главным, чтобы дети были здоровы. И обязательно получили хорошее образование. На торжество пригласили и самого главного человека в семье — бабушку.

Руководители города вручили многодетным семьям благодарственные письма, подарки, поздравили с Днем рожденья города.

Людмила Янченко сказала порталу Delfi, что в качестве основного приоритета городские власти определили заботу о детях и молодежи Кохтла-Ярве.

- От того, как мы сумеем их воспитать, сколько мы сможем вложить в них, зависит будущее нашего города. У нас в городе живет творческая и талантливая молодежь. В Кохтла-Ярве созданы все возможности для творческого и духовного развития детей и молодежи. Кроме гимназий и основных школ, работают три Школы искусств. Мы, взрослые, часто испытываем гордость от того, что наши дети привозят с престижных конкурсов солидные награды. И в том, что раскрываются таланты детей, конечно же, проявляется и талант родителей. У нас — замечательные родители, которые полностью отдают себя воспитанию детей. 71 год у нашего города позади. И я уверена, что впереди у Кохтла-Ярве светлое будущее, — сказала Людмила Янченко.