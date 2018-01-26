ФОТО: В Кохтла-Ярве отметили День снятия блокады Ленинграда

В субботу 27 января жители Петербурга и Ленинградской области отметят 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Артиллерийский дивизион Западного военного округа специально перебросили из Москвы в Петербург — для проведения салюта в честь прорыва блокады, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Но не только жители Питера отмечают этот день. Празднуют его и в Эстонии, где в разных городах и волостях живут те, кто не понаслышке знает, какие они были — эти блокадные 900 дней и ночей.

В пятницу, по традиции, на столе в помещении Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве, где собрались бывшие блокадники, чтобы отметить знаменательный день, рядом с горящей поминальной свечей стоит тарелочка, на которой лежит ровно 125 граммов нынешнего черного хлеба.

Блокадный хлеб — не чета современному. Муки в нем было не намного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки этого эрзаца смазывали, за неимением другого, соляровым маслом. Есть этот хлеб, как вспоминают блокадники, ”можно было, только запивая водой и с молитвой”. Но и сейчас нет для них ничего дороже того хлеба.

Оксана Александровна Авдеева долгие годы руководила в Кохтла-Ярве станцией переливания крови. А маленькой девочкой жила в блокадном Ленинграде. Она держит в руках 125 граммов современного ржаного хлеба и говорит, что этот кусочек выглядит больше и пышнее, потому что сделан из муки. Но ничего вкуснее того блокадного эрзаца она не знает: никакой нынешний тортик не сравнится с тем кусочком хлеба.

- Нет ничего страшнее голода. До сих пор срабатывает ”блокадный рефлекс”: дома — запасы крупы, макаронных изделий могут лежать годами, пока не придут дети и не отругают меня. Я — врач, и должна быть милосердна ко всем. Однако к некоторым деятелям, которые сегодня пишут, что надо было сдать Ленинград, или что советские руководители сами виноваты и сами устроили Ленинградскую блокаду, у меня нет милосердия, — говорит доктор Авдеева.

Чтобы дать Фриде Густавовне Красильниковой ее 87 лет, надо обладать очень богатой фантазией. Она держит в руках 125 граммов хлеба и вспоминает, что если бы мама тогда не отдала своих умирающих от голода детей в детский дом, они бы не выжили.

Тюне Викторовне Добрыниной в годы блокады было 3 года. Сейчас ее внук живет в Москве, внучка — в Таллинне. Они уже взрослы, но с самого детства и до сегодняшнего дня интересуются подробностями жизни бабушки в Ленинградской блокаде. Есть правнуки, но они еще совсем маленькие. Им в наследство достанется книга о Ленинградской блокаде, которую подарила прабабушка.

- Кроме того, что мы жили в блокаде, так после ее прорыва нас еще и репрессировали как ”врагов народа” за то, что мы были финнами. Я — финка, а всех финнов выселяли и отправляли из Ленинграда. Потом нас реабилитировали, — рассказала Тюне Викторовна.

92-летний Семен Иванович Кененги сегодня старается не вспоминать те страшные годы. После блокады он приехал в Эстонию и работал водителем в автобусном парке Кохтла-Ярве. О своем водительском стаже он говорит, что ”столько не живут”. Сейчас он озабочен тем, выдадут ли ему врачи справку на вождение автомобиля в будущем году. Представить трудно, но он сам приехал за рулем на встречу бывших блокадников. Железные люди!

Зое Осиповне Никитиной 87 лет. Свои воспоминания о блокадном детстве она сохранила, да еще и в стихах, которые никого не оставляют равнодушными. Люди плачут, слушая эти резкие, правдивые строки.

Сегодня бывших жителей блокадного Ленинграда в Кохтла-Ярве в живых осталось 30 человек. Большинство из них по состоянию здоровья прикованы к постели. На ежегодную встречу в этом году смогли прийти только около десяти человек.

93-летний Иван Захарович Рассолов, фронтовик, участвовавший в боях за Ленинград, сейчас возглавляет объединенную секцию участников войны и бывших жителей блокадного Ленинграда Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве. Поздравляя тех, кто выжил в эти страшные 900 дней и ночей, он сказал:

- Дорогие наши герои! Вы — истинно герои, потому что мужество, с которым вы пережили эту блокаду, можно по праву считать героизмом, хотя вы и были детьми. Сегодня вы просто обязаны оставшиеся годы посвятить тому, чтобы правду о подвиге ленинградцев донести до нынешнего поколения. Я желаю вам здоровья и еще долгих лет.