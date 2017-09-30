ФОТО: В Кохтла-Ярве отметили День пожилых людей

На сутки раньше в Кохтла-Ярве отметили Международный день пожилых людей. Этот праздник в 1990 году установила Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106, в которой постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons).

Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей, — констатирует сайт calend.ru.

В Кохтла-Ярве чествовать пожилых людей уже стало традицией. Впервые в городе этот праздник провели 10 лет назад, так что нынешнее торжество вполне можно считать юбилейным.

В зале городского культурного центра на 500 мест почти не было свободных кресел. Дедушки и бабушки в праздничных нарядах ждали начала торжества. И вот зазвучала музыка, которая давно стала позывным этого праздника. Это песня Георгия Мовсесяна на стихи Роберта Рождественского ”Мои года — мое богатство”. Но на сцене был не самый известный исполнитель этой песни Вахтанг Кикабидзе, а член Рийгикогу Валерий Корб.

”Буба отдыхает”, — сказал один из сидящих в зале пенсионеров-шахтеров, после того как прозвучал заключительный аккорд песни. Отдыхает или нет Вахтанг Кикабидзе, но парламентарий вместе с девушками из подтанцовки сделал маленький спектакль-песню, которая, что называется, ”порвала” зал.

Затем на сцену вышли руководитель Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярвве Валерий Тумко, председатель городского собрания Рийна Иванова, мэр города Людмила Янченко и ее помощник по Ахтмеской, Оруской и Вийвиконнаской частям города Тийт Лиллеметс. Они тепло поздравили собравшихся с праздником, отметив, что их упорным трудом создавался и развивался город. Пенсионерам, которые в этом году отмечают свои юбилеи, и тем, кто активно участвует в жизни ветеранской организации, были вручены подарки и благодарственные письма.

После официальной части на сцену вышел лауреат международных и всероссийских фестивалей, народный коллектив русской песни ”Россияночка” из Подмосковья. С ним в Эстонию приехали и гармонисты из разных регионов России. И это был не просто задушевный концерт. Артисты из России заставили слушателей петь вместе с ними. А пожилым людям, живущим в Кохтла-Ярве, не так уж и часто хочется петь. Но на этот раз они с удовольствием помогали профессиональны исполнителям.

После концерта портал Delfi обратился к депутату парламента Валерию Корбу с вопросами.

- Господин Корб, спасибо, конечно, за песню. Пожилых людей, сидящих в зале, песня безмерно тронула. Особенно, наверное, эти слова: ”Я часто время торопил

Привык во все дела впрягаться.Пускай я денег не скопил, Мои года — моё богатство”. Так как в Эстонии насчет ”богатства” пожилых людей? Как вы считаете, в стране рост пенсиЙ успевает за ростом цен?

- Сначала скажу о первой части вашей цитаты. Люди, которые сегодня собрались, это поистине героические люди. Они впрямь торопили время, впрягались во все дела, и построили город, который до сих пор является промышленным центром Эстонии. Они политически активны, не дают спуску ни политикам, ни чиновникам. Недавно группа пенсионеров из Кохтла-Ярве по моему приглашению побывала в Рийгикогу. Их волновало, как ведется хозяйство в стране, какие планы у государства. Говорили они и о проблемах своего города.

- Так как же насчет ”богатства”? Или только их года — их богатство? Пожилые люди — тактичный народ, и прямо на свои пенсии они, наверняка не жаловались. Так, все же, пенсии успевают за ростом цен?

- Не секрет, что соотношение пенсий и цен — не в пользу пенсионеров. Государство сегодня обязано подумать над тем, как пополнить копилку, откуда можно брать средства на достойные пенсии, — сказал Валерий Корб.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко напомнила, что сегодня в Кохтла-Ярве проживает 36 тысяч человек, из которых 16 тысяч — это пожилые люди, получающие пенсию. ”Живут они не роскошно, все знают, какая у них пенсия. При таких тарифах на коммунальные услуги от этой песни остается совсем немного денег”, — констатировала мэр.

”Но я хочу сказать, что городское управление, городское собрание делает все, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими, не замыкались в своих проблемах. В городе работают два дневных центра пенсионеров, активно действует Содружество ветеранов и пенсионеров. Для пожилых людей мероприятия оплачиваются из городского бюджета”, — сказала Людмила Янченко.