ФОТО: В Кохтла-Ярве отметили День освобождения узников концлагерей

11 апреля 1945 года, когда к Бухенвальду приблизились американские войска, в нем вспыхнуло восстание, в результате которого заключенные сумели перехватить контроль над лагерем у отступавших соединений СС. В память об этом событии был учрежден Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Секция бывших малолетних узников нацизма, работающая при Содружестве ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве, традиционно отмечает этот день посещением мест, где в годы нацистской оккупации Эстонии находились концлагеря, входившие в так называемую Вайвараскую систему лагерей.

Пожилые люди, пережившие в детстве ужасы нацизма, посетили место бывшего концлагеря в Эреда, что находится в лесу, через дорогу напротив Сомпаской части Кохтла-Ярве. Здесь, по данным архивов, 24—27 июля 1944 года были расстреляны 1390 — 1400 евреев — все заключенные. Тела были сожжены.

Не случайно сюда в День памяти жертв Холокоста приходят члены еврейской общины Ида-Вирумаа, чтобы положить камешки на мемориальный маркер, установленный здесь в память о несчастных, которых привезли сюда на заклание из Вильнюсского гетто.

Бывшие малолетние узники — русские, эстонцы, ингерманландцы, уважая традицию еврейского народа, также положили камешки на памятник, а по своей традиции — возложили цветы и зажгли свечи.

Память погибших советских военнопленных, мирных жителей, людей всех национальностей, пострадавших от злодеяний нацизма, участники поездки почтили на месте бывшего концлагеря Кява и на братской могиле, расположенной в Старом городе Кохтла-Ярве.

Печально было видеть, как пожилые люди, пересиливая свои недуги, убирали мусор, сухую траву возле памятников. Видимо, те, кто помоложе, ждут приближения 9 мая, чтобы проявить патриотизм.