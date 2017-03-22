ФОТО: В Кохтла-Ярве открылся XII Международный конкурс юных вокалистов

Ставший традиционным Международный конкурс академического вокала для детей и юношества в двенадцатый раз открылся в Кохтла-Ярве. В среду на сцену Кохтла-Ярвеского культурного центра вышли первые конкурсанты.

А во вторник вечером прошла жеребьевка участников и состоялся концерт открытия, в котором приняли участие лауреаты и дипломанты прошлогоднего конкурса и члены жюри.

В этом году в конкурсе участвует пятьдесят вокалистов в возрасте от девяти до двадцати лет, которые приехали в Эстонию из пяти стран. Шестая страна – хозяйка конкурса.

Юные вокалисты из Азербайджана, Республики Беларусь, Латвии, Израиля, России и Эстонии перед началом жеребьевки устроили грандиозную овацию членам жюри конкурса и его председателю – художественному руководителю Клуба русского романса Ольге Бундер.

В составе жюри – давние друзья конкурса. Это заслуженная артистка России, солистка Государственного театра оперы и балета Республики Коми Ольга Сосновская; педагог и концертмейстер из Москвы Сийри Ниеляндер; концертмейстер Поморской государственной филармонии Ольга Голдобина; заслуженный артист России, солист Поморской государственной филармонии, профессор университета имени Ломоносова Игорь Перфильев; президент Таллиннского клуба русского Романса Эдита Крилавичиене; преподаватель музыкальной школы города Лыткарино Московской области Ирина Зайцева.

Участников конкурса тепло приветствовали гостеприимные хозяева – председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова и мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Продлится конкурс пять дней. Награждение победителей и концерт в честь закрытия состоится в полдень 25 марта в Кохтла-Ярвеском культурном центре. А в воскресенье лауреаты выступят в Таллинне.