ФОТО: В Кохтла-Ярве открылся Балтийский химический парк

В пятницу в Кохтла-Ярве прошла церемония открытия промпарка Baltic chemical park — ”Балтийский химический парк”. Как сказал порталу Delfi член правления Целевого учреждения ”Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа” Теэт Куусмик, на 80-ти гектарах построена инфраструктура, которая дает возможность предпринимателям создавать на этих площадях свои предприятия, а, стало быть, новые рабочие места.

Новый промышленный парк — третий в регионе. Создан он в промышленной зоне, где находятся химические предприятия. Как отметил заместитель мэра Кохта-Ярве по развитию Виталий Бородин, уже определился первый инвестор, который намерен организовать на территории промпарка новое производство по переработке старых автомобильных шин.

На вопрос портала Delfi — не создаст ли это для города дополнительную экологическую нагрузку, Виталий Бородин ответил, что первое предприятие, которое инвестор намерен построить, будет заниматься переработкой шин в резиновую крошку, что не создает экологической угрозы. Чиновник заявил, что экологическая безопасность будет находиться под контролем городских властей и соответствующих природоохранных органов.

На церемонии открытия технопарка выступили депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, руководитель Ида-Вируской палаты предпринимателей Маргус Ильмъярв, председатель правления концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманн.

Руководитель VKG высоко оценил факт того, что в короткие сроки в Кохтла-Ярве был сооружен промышленный парк, дающий возможности для развития промышленности и создания новых рабочих мест.

”Мы не конкуренты, скорее, мы — партнеры, которые видят возможность для сотрудничества в будущем. Если больше инвесторов придут в этот промапарк, если разнообразней будет производство, от этого выиграют все”, — сказал Ахти Асманн.

На церемонию открытия из Голландии приехал президент Ассоциации промышленных парков Европы Ситсе Вирсма.

”Это, можно сказать, новогодний подарок, и настроение у меня соответствующее, новогоднее, радостное. Это очень широкая перспектива, учитывая то, что регион находится на границе Европейского Союза и России. Это должно заинтересовать россиян возможностью открыть свое производство в ЕС, и европейские предприниматели также могут воспользоваться возможностью открыть свои производства рядом с Россией. В регионе много электроэнергии, и уровень снабжения ею высокий и стабильный, что важно для любого производства, особенно для химической индустрии”, — оценил он перспективу развития промпарков Северо-восточной Эстонии.

Объем инвестиции в Кохтла-Ярвеский технопарк со стороны ЕС и Эстонии составил 2,6 миллиона евро.