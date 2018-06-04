ФОТО: В Кохтла-Ярве открылась выставка зеркал художника из Великого Новгорода

– Сразу после окончания восьмого класса поступил в местное училище, в котором готовили специалистов для нашего предприятия народных промыслов, в том числе и камнерезов, — рассказал Иван Михайлович. — Обучение было на очень высоком уровне, как в настоящем художественном училище. Потом отработал год в Кунгуре, и руководство предприятия меня, как подающего надежды специалиста, отправило учиться в Абрамцевское художественно-промышленное училище под Москвой. Это были незабываемые годы. Здесь я научился работать с деревом, костью, прошел курс обучения рисунку и графики, — рассказал Иван Михаилович.

Этот период жизни мастера созвучен сказам Павла Бажова. Когда Иван Михайлович рассказывает о своем юношестве, будто оживают ”Малахитовая шкатулка” и ”Хозяйка Медной горы”. Правда, став уже взрослым, он сменил уральские промыслы на реставрационные мастерские Москвы. Затем перебрался в Новгородскую область, где работал на фарфоровом производстве. С крушением страны развалился фарфоровый завод. И художнику надо было думать, на что жить. Правду говорят: если у человека руки растут из правильного места, то он не пропадет.

- А тут как-то приснились зеркала. Да не простые, а в резных окладах. И я начал воплощать свой сон в явь, — говорит Иван Михаилович.

И вот этот период творчества Ивана Бердникова, который начался в 2000 году и продолжается до сих пор, это уже другая сказка. Может быть, что-то похожее на ”Алису в Зазеркалье” Льюиса Кэрролла. Помните? ”Главное — не забывать главного”!

Главное же на этой выставке, где художник показывает свыше двадцати работ, он сформулировал в названии экспозиции: ”Отражение России в зеркалах”.

Интересное дело: пока Белый зал не заполнили люди, зеркала безмолвно висели на стенах. Но как только вошли участники вернисажа, зеркала словно ожили: фигурки на окладах начали взаимодействовать с отражениями людей. Видимо, правду говорят, что в зеркалах есть нечто мистическое, они способны работать как ”машина времени”, перенося нас из настоящего в прошлое и будущее.

Раз так, спросим Исака Фреймана, каким он видит в этих волшебных зеркалах будущее отношений своего Великого Новгорода и эстонского города Кохтла-Ярве.

- Вопрос непростой, но для меня, пока я живу и могу участвовать в формировании этих отношений, ответ на него ясен. Первую делегацию мы привезли в ваш город, когда подписывали договор о сотрудничестве. Я думаю, несмотря ни на что, ни на какие сложности большой политики, у нас — как в этих зеркалах, виднеется будущее достаточно светлое. Потому что люди на земле Великого Новгорода, как и на земле Кохтла-Ярве, настроены на продолжение развития наших связей. И локальные отношения наших двух городов-партнеров ничего сегодня не омрачает. Гостей из Великого Новгорода тепло поблагодарила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, сказав, что необычная выставка стала замечательным подарком горожанам ко дню рожденья Кохтла-Ярве.

После вернисажа Исак Фрейман и директор Кохтла-Ярвесокго Музея сланца Айнар Варинурм обсудили ближайшие планы в рамках соглашения о сотрудничестве музеев. Это обмены выставками, экскурсии школьников, взаимные поездки художников на пленэры, лекции по истории изобразительного искусства.

Выставка зеркал в Белом зале продлится до 26 июня.