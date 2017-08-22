ФОТО: В Кохтла-Ярве открылась выставка работ петербургских и местных художников

Во вторник в Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца открылась выставка работ преподавателей и студентов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица (бывшее Мухинское училище).

В экспозиции — произведения живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства. Посетители выставки смогут увидеть более ста работ восьмидесяти девяти авторов из Санкт-Петербурга и трех из Кохтла-Ярве.

Делегацию питерской академии из шести человек возглавляют доценты Наталья Цветкова и Ольга Лысенкова. Они рассказали порталу Delfi, что установить связь с эстонским промышленным городом им позволило знакомство с руководителем Кохтла-Ярвеского музея сланца Айнаром Варинурмом, который и предложил идею познакомить жителей города с академией Штиглица.

Таким образом, к Государственному Русскому музею и Академии художеств Санкт-Петербурга добавился и знаменитый вуз северной столицы России, с которым у Кохтла-Ярве образуются партнерские отношения. Именно в Белом зале работает первый за пределами РФ виртуальный филиал Русского музея, а Академия художеств (бывший институт Репина) имеет партнерские связи с Объединением городских художников Кохтла-Ярве, для которых организуются мастер-классы.

Руководители делегации академии Штиглица сказали порталу Delfi, что будут рады видеть в стенах своего учебного заведения студентов из Эстонии.

На вернисаже гостей приветствовали мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко с заместителями, член Рийгикогу Валерий Корб, который в свое время инициировал партнерские связи с Русским музеем и Академией художеств Санкт-Петербурга.

Поприветствовать художников из Санкт-Петербурга пришли дипломаты Генерального консульства РФ в Нарве Владимир Малышев и Александр Шматков.

Член делегации академии Штиглица, искусствовед Илья Палагута сказал порталу Delfi, что рад возможности познакомиться с эстонским промышленным городом. На вопрос, не мешает ли отношениям между творческими людьми напряженность, которая существует между соседними странами, он ответил: ”От Ивангорода до Нарвы пешком пятнадцать минут. Так что мы просто обречены поддерживать нормальные человеческие взаимоотношения. Особенно это касается творческих людей, живущих и работающих по обе стороны границы”.

Выставка в Белом зале будет работать до 9 сентября.