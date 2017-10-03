ФОТО: В Кохтла-Ярве открылась осенняя выставка живописи

Во вторник выставка работ членов городского Объединения художников Кохтла-Ярве открылась в галерее Белый зал Музея сланца.

В экспозиции представлено свыше пятидесяти работ, написанных в последнее время художниками разного возраста, в основном, на пленэрах.

Произведения кохтла-ярвеских живописцев выполнены в различной технике и представляют различные жанры изобразительного искусства. Однако на выставке превалирует пейзаж.

По сложившейся традиции, с открытием выставки художников поздравила мэр города Людмила Янченко. Среди гостей вернисажа — председатель горсобрания Рийна Иванова, преподаватели и учащиеся художественных отделений Школ искусств. Пришел на открытие и уже завсегдатай всех художественных выставок, которые проводятся в Кохтла-Ярве — живущий в Эстонии известный Интернет-блогер, уроженец Сомали, пишущий о проблемах межнациональных отношений в Балтии.

Как рассказал порталу Delfi руководитель Объединения художников Кохтла-Ярве Аарне Ханни, помощь в подготовке выставки оказал Эстонский Капитал культуры, что позволило приобрести холст. На пленэры художники выходили группами, некоторые работали индивидуально, а кое-кто предпочел творить в ателье. Пятьдесят семь работ двадцати трех художников выполнены маслом, пастелью, акрилом, тушью и в другой технике.

Выставка будет работать в Белом зале до 21 октября.