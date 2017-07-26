ФОТО: В Кохтла-Ярве оказалось мало желающих получить бесплатные вещи

В Кохтла-Ярве побывал благотворительный тур ”Краам”, организованный столичными художниками-социальными активистами.

Киллу Сукник — художник и музыкант. Мина Хинт — художник и документалист. Они приехали из Таллинна в Ида-Вирумаа с совершенно иной миссией. Творческие люди, помимо занятий своей основной профессией, посвятили себя и гуманитарной деятельности. Они — социальные активисты благотворительной организации ”Kraam”, которая этим летом организовала тур для бесплатной раздачи одежды, обуви, малогабаритной домашней утвари, игрушек.

Благотворительная акция активистов называется ”Стена доброты”. Начавшись в Кохтла-Ярве, тур пройдет в Ляэне- и Ида-Вирумаа, а завершится в Вао, где расположен центр по приему беженцев.

- В Таллинне, где мы тоже раздаем бесплатные вещи, также проводим и зрелищные мероприятия, поставив цель приблизить искусство к людям. Но и благотворительный аспект нашей деятельности нашел отклик: из восточного региона Эстонии люди звонят и пишут: мол, жаль, что вы работаете только в Таллинне. Вот мы и решили устранить это упущение. Поэтому мы написали проект по сбору и бесплатной раздаче вещей не только в Таллинне. В столичные галереи ходит мало людей, и чтобы привлечь больше зрителей, мы решили создать магазин бесплатных вещей. Это получилось, и мы решили повторить опыт в Вирумаа, — рассказала Мина Хинт.



Активистки выразили удивление тем, что в Кохтла-Ярве на площадь Вирула к ним пришло не так уж и много желающих получить бесплатную помощь. Они поинтересовались: ”Где в вашем городе много людей”? Активистам порекомендовали переместить свой магазин к торговому центру ”Вирония”.

А среди немногочисленных посетителей передвижного магазина на площади Вирула в Кохтла-Ярве были, в основном, пожилые люди и несколько человек с детьми.

Сама Мина Хинт отправилась в тур со своим маленьким сыном, которого прокатила в Коляске по Ярвеской части города.

Тур магазина ”Краам” по бесплатной раздаче вещей проводится в рамках программы, посвященной 100-летию Эстонской Республики. И то, что в Кохтла-Ярве оказалось не так уж и много желающих посетить бесплатный магазин ”Краам”, отнюдь не умаляет благородного душевного порыва таллиннских художников.