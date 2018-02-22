ФОТО: В Кохтла-Ярве один шахтер остался без праздничного шарфа

В четверг по всей Эстонии прошла акция, в ходе которой скульптуры людей, которые внесли весомый вклад в развитие Эстонской Республики, были украшены вязаными шарфами цветов эстонского государственного флага. Прошли такие акции и в Ида-Вирумаа.

В Кохтла-Ярве такой чести был удостоен памятник ”Слава труду”, символизирующий нелегкий труд шахтеров. В прошлом году этот монумент отметил свое 50-летие. Первоначально он назывался ”Плечом к плечу”. Потом народ начал давать ему свои, неофициальные прозвища.

Два шахтера, каждый из которых поднял над головой кайло — рабочий инструмент горняков прошлого, которым многие годы назад рубили сланец. Но, как пояснили в городском управлении Кохла-Ярве, в Государственной канцелярии, которая распределяла шарфы, ”памятники считали не по головам”, поэтому юбилейный шарф достался только одному шахтеру.

На церемонии украшения памятника присутствовали руководители города, педагоги и ученики Ярвеской Русской гимназии, Славаянской основной школы Кохтла-Ярве.

Руководитель фирмы, которой город поручил повязать шарф шахтеру, Эрванд Авакян сказал порталу Delfi, что это задание — честь для рабочих.

”Мы, люди разных национальностей, живущие в Эстонии, считаем 100-летие эстонской государственности своим праздником. Ведь мы все здесь живем и работаем на благо Эстонии”.

В Йыхви шарф было решено повязать на скульптуру выдающегося кинорежиссера Кальо Кийска, вписавшего славные страницы в историю

эстонского кинематографа. Его жизнь и творчество были тесно связаны с Ида-Вирумаа.

Шарф на скульптуру Кийска повязали представители Вирумааского кинофонда. На церемонии присутствовали руководители Йыхвиской волости.

Как сказала порталу Delfi руководитель Йыхвиского Центра культуры и интересов Анне Уттендорф, первоначально планировалось украсить шарфом скульптуру генерала Александера Тыниссона на Центральной площади. Однако эту идею не одобрили военные: дескать, генерал — в военной форме и это будет не совсем корректно. Хотя, против того, чтобы повязать шарф на памятник генералу Йохану Лайдонеру в Вильянди, никто не возражал.