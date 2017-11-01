ФОТО: В Кохтла-Ярве мэром вновь избрана Людмила Янченко

В среду в Кохтла-Ярве прошло заседание городского собрания, на котором были избраны мэр города и ее заместители.

По предложению местного отделения Центристской партии на должность мэра была выдвинута кандидатура Людмилы Янченко, которая до сегодняшнего дня исполняла обязанности градоначальника, так как новый состав горсобрания по закону накануне освободил ее от должности мэра и распустил горуправление.

По результатам голосования 15 голосов были отданы за Людмилу Янченко, 4 бюллетеня оказались не действительными. Таки образом, начиная с сегодняшнего дня, в названии должности Людмилы Янченеко исчезла приставка и.о.

Остались на своих местах и заместители мэра: Виталий Бородин — вице-мэр по развитию города; Денис Вершинин — вице-мэр по вопросам городского хозяйства; Нина Алексеева — вице-мэр по вопросам культуры, образования и социальным делам; Вийве Кескюла — вице-мэр по финансовым вопросам.

Перед началом голосования, депутат горсобрания от социал-демократической оппозиции Эдуард Одинец предложил снять вопрос выборов мэра с повестки дня и провести выборы градоначальника на конкурсной основе. Однако это предложение не встретило поддержки большинства депутатов.

Члены горсобрания тепло поздравили Людмилу Янченко и ее заместителей с переизбранием. Портал Delfi обратился к ”старому новому” мэру с вопросами.

Поздравляем с избранием на второй срок. Это же у вас второй срок в должности мэра?

Почти. Первый срок я работала на этой должности чуть больше года.

Вы уже определили для себя, на что ориентироваться ближайшие четыре года, будучи на это должности, в каком направлении двигаться?

А все это отражено в нашей предвыборной программе, которая была составлена на основе программы развития города. Самое главное, что сегодня у нас есть возможность сотрудничать с правительством страны. В отличие от прошлых лет, теперь, когда в правящей коалиции работают центристы, у нас есть возможность напрямую обращаться в правительство с нашими проблемами. И уже сегодня есть положительные результаты. В том числе, и потому, что в Рийгикогу от Ида-Вирумаа есть депутаты, которые знают и выносят на обсуждение наши городские проблемы, мы уже имеем некоторые изменения в действующем законодательстве.

Что вы ждете от своих ”старых новых” заместителей?

Жду поддержки, более интенсивной работы, потому что на предстоящие четыре года определены очень серьезные задачи. Предстоит осуществить очень серьезные проекты, которые находились в процессе подготовки. Теперь начинается их реализация, а это потребует очень много усилий, в том числе, от меня и моих заместителей.