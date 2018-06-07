ФОТО: В Кохтла-Ярве мэр города принимала талантливых детей

В четверг мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко устроила прием для 43-х учеников трех городских Школ по интересам, которые в течение года стали лауреатами сорока одного международного, шести республиканских и пятнадцати региональных творческих конкурсов. Всего же в этом году призами и дипломами различных конкурсов были отмечены 157 учеников Школ по интересам, 52 учителя, 14 ансамблей из Кохтла-Ярве.

Среди участников приема — ребята, которые получили наибольшее количество призовых мест. Это вокалисты Марек Иванишко и Артем Смирнов из Ахтмеской Школы искусств. Ученица класса скрипки этой же школы София Куликова, которая уже во второй раз завоевывает первое место на республиканском конкурсе исполнителей, организованном Союзом музыкальных школ Эстонии. Илья Грязных — танцор брейка из Дома творчества школьников, юные художники Анна Рахманинова, Надежда Маренкова, Мария Петухова, Анита Ныммисте, Анна Марченко и Юлия Крупченко из Кохтла-Ярвеской Школы искусств.

После того, как талантливым детям были вручены медали города и подарки, для них учителя музыкальных отделений Школ искусств дали небольшой концерт.