07.06.2018, 18:54

ФОТО: В Кохтла-Ярве мэр города принимала талантливых детей

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Евгений Капов
Евгений Капов
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Galerii: 21 pilti
Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov

В четверг мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко устроила прием для 43-х учеников трех городских Школ по интересам, которые в течение года стали лауреатами сорока одного международного, шести республиканских и пятнадцати региональных творческих конкурсов. Всего же в этом году призами и дипломами различных конкурсов были отмечены 157 учеников Школ по интересам, 52 учителя, 14 ансамблей из Кохтла-Ярве.

Среди участников приема — ребята, которые получили наибольшее количество призовых мест. Это вокалисты Марек Иванишко и Артем Смирнов из Ахтмеской Школы искусств. Ученица класса скрипки этой же школы София Куликова, которая уже во второй раз завоевывает первое место на республиканском конкурсе исполнителей, организованном Союзом музыкальных школ Эстонии. Илья Грязных — танцор брейка из Дома творчества школьников, юные художники Анна Рахманинова, Надежда Маренкова, Мария Петухова, Анита Ныммисте, Анна Марченко и Юлия Крупченко из Кохтла-Ярвеской Школы искусств.

После того, как талантливым детям были вручены медали города и подарки, для них учителя музыкальных отделений Школ искусств дали небольшой концерт.

В пятницу в городе будут чествовать выпускников гимназий, закончивших обучение с золотыми и серебряными медалями. На прием мэра приглашен 31 медалист. В этом году 16 абитуриентов получили золотые медали, 15 — серебряные. Самое большое число медалистов — 19 человек выходят из стен Ахтмеской гимназии.

На снимках — дети, победившие в творческих конкурсах, на приеме у мэра.

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