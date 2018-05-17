ФОТО: В Кохтла-Ярве люди опекают чайку, высиживающую птенца

Внутридворовая территория со спортивной площадкой в Кохтла-Ярве стала ”родильным домом” для чайки, решившей снести яйцо на месте, где постоянно много людей.

В начале марта, когда еще лежал снег, во дворе домов люди заметили, что в поведении пары чаек, которые постоянно прилетали сюда за едой, что-то изменилось. Одна птица перестала улетать и постоянно сидела на одном месте. ”Орнитологи” из соседнего дома соорудили ей гнездо, которое понравилось будущей мамаше. Здесь она и решила снестись.

Теперь чайка высиживает птенца, а папаша сидит на соседнем столбе и зорко наблюдает, чтобы его супругу никто не обидел. Горе той кошке, которая решит приблизиться к гнезду: страж ”роддома” тут же спикирует на нее и задаст жару.

Жители соседних домов подкармливают мамашу рыбой и мясом. Хлеб чайка принимает, но не ест, так что он достается голубям. Первый раз ”наседку” кормят рано утром владельцы собак. Потом она получает пищу днем, третий раз ей дают поесть вечером, когда люди идут с работы.

Что-то странное стало твориться с природой. По Таллинну бродит лось, в Йыхви по Пуру теэ бегают зайцы, в Кохтла-Ярве чайка высиживает птенца на земле прямо на глазах у людей, поверив в их доброту.