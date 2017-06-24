ФОТО: В Кохтла-Ярве костер Яановой ночи приветствовали юные россияне

Сделать костер Яановой ночи ярче помогли юные гости из Удмуртии. Участники Международного творческого фольклорного лагеря из Ижевска и Кохтла-Ярве, перед тем как в городском парке вспыхнуло пламя костра, показали концерт-спектакль по мотивам сказки художника и писателя из Кохтла-Ярве Эдуарда Конта.

Руководитель отдела народного творчества Кохтла-Ярвеского Культурного центра Марет Кяйсс говорит, что истории, изложенные в сказке Эдуарда Конта, хотя и придуманные, очень емко отражают суть сланцевого края Эстонии и его народа. Легенды Эдуарда рассказывают маленькому читателю об Эстонии, о том, что такое — горючий камень. Символично, что сказку Эдуарда Конта участники молодежного лагеря сыграли в год 100-летия промышленной добычи и переработки сланца, а также в преддверии 100-летия Эстонской Республики.

Фольклорный лагерь молодежи Удмуртии и Эстонии — часть проекта ”Сквозь века”, родившегося семь лет назад в Ижевске. Его партнерами в деле сохранения традиций малых народов стали Кохтла-Ярвеский Культурный центр, Музей сланца и Ярвеская гимназия Кохтла-Ярве. В этом году гостями лагеря на Северо-востоке Эстонии стали тринадцать учеников ижевской школы № 56 и три их педагоги.

Руководитель удмуртской делегации юных участников лагеря Екатерина Хабибуллина рассказала, что в этом году в Кохтла-Ярве для участия в совместном творческом лагере приехали ребята, которые только начинают заниматься фольклором. Все гости из Ижевска говорят, что с удовольствием будут ждать у себя сверстников из Эстонии. Ведь межкультурные связи сближают народы, делают их жизнь богаче, разнообразнее.

Светлана Короткова — директор Кохтла-Ярвеского Культурного центра уверена, что проект ”Сквозь века” — своеобразная машина времени”, очень важен для преемственности поколений. Он непременно будет продолжаться — в новых формах, позволяющих сохранять народные традиции.

А празднование Яановой ночи — одна из таких традиций. И участие в народном празднике молодых хранителей и почитателей самобытного творчества, приехавших из Ижевска, пришлось очень кстати.

После интерактивного представления по мотивам сказки Эдуарда Конта, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и ее заместитель Виталий Бородин по традиции зажгли костер Яановой ночи.

Праздник в городском парке продолжился выступлениями коллективов Кохтла-Ярвеского Культурного центра, волостей Кохтла, Ийзаку, Мяэтагузе.