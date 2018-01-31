ФОТО: В Кохтла-Ярве избрали нового Почетного гражданина города

Из кандидатур, предложенных комиссии по культуре и спорту Кохтла-Ярвесокого городского собрания, в среду депутаты законодательного городского органа власти проголосовали за кандидатуру депутата Рийгикогу, члена городского собрания Кохтла-Ярве Валерия Корба. 14 депутатов поддержали его кандидатуру, 6 проголосовали против, 1 воздержался.

В качестве альтернативных кандидатур были выдвинуты руководитель объединения шахтеров-пенсионеров Алексей Киселев, пенсионеры Варвара Воропаева и Евгений Смирнов. Однако комиссия, которую возглавляет депутат Светлана Скоробогатова, остановила свой выбор на кандидатуре Валерия Корба.

Было предсказуемо, что такое решение вызовет протест оппозиции, которая на это горсобрание пригласила группу поддержки из числа горожан. В нее вошли и те, кто на минувших муниципальных выборах выставлял свои кандидатуры, но не набрал нужного числа голосов.

Оппозиционер Эдуард Одинец произнес речь, апеллируя к коллективному письму шахтеров-пенсионеров, в котором они отказывают пенсионеру Валерию Корбу быть в их рядах. Члены шахтерской организации пенсионеров Василий Крикливый, который присутствовал на заседании, и Евгений Смирнов рассказали накануне местной прессе, что они предлагали Светлане Скоробогатовой избрать двух Почетных граждан. Но это предложение не было учтено. Евгений Смирнов сказал порталу Delfi, что 7 января на рождественском вечере пенсионеров города он предлагал Валерию Корбу добровольно отказаться от почетного звания, но тот категорически не согласился.

Портал Delfi за два дня до заседания горсобрания отыскал Валерия Корба — в послеоперационной палате Тартуской клиники. На вопрос, зачем ему надо было соглашаться на избрание, заранее зная, что поднимется оппозиционная ”буча”, Валерий Корб ответил, что к выдвижению его кандидатуры он не имеет никакого отношения.

А бучу оппозиция подняла знатную: с аплодисментами, словно в театре, и даже с выносом иконы. Не обошлось и без ”напряженности” в высказываниях. Эдуард Одинец позволил себе резкость в адрес председателя горсобрания Рийны Ивановой, на что получил не менее резкий ответ.

Одним словом, несмотря на демарши оппозиции и гостей, Почетный гражданин города избран. Вскоре его барельеф займет место на Стене Почетных граждан в фойе городской мэрии.

После голосования портал Delfi обратился к директору частной школы Кохтла-Ярве Раисе Баженовой, чья школа подчинена не городу, а Министерству образования и науки, с вопросом о том, как она расценивает присвоение Валерию Корбу звания Почетного гражданина Кохтла-Ярве. Она сказала, что то, что сделал и делает для молодежи города и развития здесь культуры Валерий Корб, достойно всяческого уважения. И не случайно его кандидатуру выдвинули организации, работающие с молодежью.

А вот мнение одного из бывших руководителей Кохтла-Ярве Романа Шереметы, пользующегося бесспорным авторитетом у старшего поколения горожан. Барельеф Романа Ивановича укреплен на Стене Почетных граждан Кохтла-Ярве.

"Я думаю. Что решение принято правильно. За те долгие годы, которые Корб руководил городом, помогал городу, он заслужил это по праву. Конечно, у него, как и у каждого человека, есть свои плюсы и минусы, но это не умаляет его достоинств, вклада, который он внес в развитие города. Поэтому я только ”за”. Он остается действующим политиком, и должен теперь приложить силы вдвойне, чтобы оправдать это звание. И сделать, чтобы люди в городе жили лучше", — считает он.

Естественно, что протест оппозиции, вызванный этим решением, в городе будет возрастать. Однако странно, что ответ на резкие публикации противников Валерия Корба, лидеры организаций, выдвинувших его кандидатуру, молчат.