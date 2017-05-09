ФОТО: В Кохтла-Ярве и Йыхви отметили 72-ю годовщину Великой Победы

9 мая — святой день для большинства жителей Северо-восточной Эстонии. Вместе с теми, кому дорога память о воинах, победивших нацизм, 72-ю годовщину Победы отметили жители Кохтла-Ярве и Йыхви.

8 мая Содружество ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве провело митинг на братской могиле борцов с нацизмом, которая находится на Йыхвиском кладбище. Православный священник отслужил панихиду, после которой ветераны войны, бывшие малолетние узники нацистских концлагерей и бывшие жители блокадного Ленинграда возложили к обелиску цветы и венки. После панихиды на братской могиле, ветеранов, живущих в Йыхви, пригласили на праздничный обед.

9 мая с раннего утра на братскую могилу советских воинов, расположенную в Старом городе Кохтла-Ярве, начали приходить люди всех возрастов. Возложили цветы к памятнику на братской могиле ученики Ярвеской Русской Гимназии, воспитанники одного из детских садиков. Во всех школах города прошли встречи с ветеранами, тематические утренники, посвященные Победе.

К 11 дня у мемориала собралось большое количество горожан. Православный священник отец Дионисий отслужил панихиду по погибшим на фронтах, скончавшихся от ран, замученных в концлагерях.

Затем с Днем Победы участников митинга поздравили мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, атташе Генерального консульства России в Нарве Александр Шматков, участник войны Иван Захарович Рассолов, руководитель ветеранской организации города Валерий Тумко.

Огромный фурор вызвало появление на митинге ветерана морской пехоты Северного Флота Александра Михайловича Разгуляева, которому в начале этого года исполнилось 102 года.

В этом году было много людей, которые принесли на митинг портреты своих родных, воевавших на фронтах войны. Это был своеобразный маленький ”Бессмертный полк”, который, вероятно, в следующем году станет масштабным шествием.

После митинга в Старом городе, ветеранов пригласили в Кохтла-Ярвескрой Культурный центр, где для них был дан праздничный концерт. С Днем Победы участников праздника поздравили коллективы Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников и участник популярного телешоу канала НТВ ”Ты — супер” Игорь Лесков. Концерт был, как теперь принято говорить, интерактивным: вместе с юными артистами песни войны пели сидящие в зале ветераны, мэр города со своими заместителями и второе лицо в городской организации Центристской партии Светлана Владимирова.

День Победы отметили и члены еврейской общины Ида-Вирумаа. Они возложили цветы к памятнику на братской могиле в Старом городе Кохтла-Ярве, затем побывали на месте бывшего концлагеря в Кохтла-Нымме, где зажгли свечи у памятника жертвам Холокоста. Здесь же прозвучала и поминальная молитва.