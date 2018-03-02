ФОТО: В Кохтла-Ярве чиновники встретились с жителями города, подписавшими письмо в защиту экологии

Сорок жителей Кохтла-Ярве в пятницу пришли в городское управление, куда их пригласили на встречу руководители города. Свыше ста человек несколько месяцев назад направили в Министерство окружающей среды и городское управление Кохтла-Ярве письмо, в котором выражается тревога по поводу якобы имеющихся планов сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp (VKG), осуществление которых могло бы нанести существенный вред окружающей среде в городе, а, стало быть, и здоровью его жителей.

В частности, в письме утверждалось, что VKG планирует чуть ли ни в городе построить карьер по добыче известняка для цементного завода, который также намерен соорудить на своей территории.

Далее утверждалось, что концерн согласился перенести опасный Кукрузеский террикон на свою свалку вредных отходов, находящуюся на его территории в Ярвеской части города. Также люди, подписавшие письмо, тревожатся, что весной с зольных гор — отходов сланцевого производства, будут стекать в город фенольные реки.

Городские власти совместно с руководством сланцеперерабатывающего концерна, подготовили ответ жителям Кохтла-Ярве, подписавшим письмо. А среди них, по словам одного из организаторов акции, было 11 семейных врачей.

И ответ этот был не бюрократический, на бумаге, а очный. В горуправление приехали представители Министерства окружающей среды, Инспекции по охране природы, руководитель отдела развития и техники VKG Марти Вийрмяэ, руководитель отдела охраны окружающей среды VKG Эрика Сульг.



Очень подробно специалисты предприятия отчитались о том, какие меры принимаются в концерне для смягчения урона, наносимого природе и людям, как расходуются средства на охрану природы. Людей, однако, интересовали ответы на вопросы, которые они задавали в письме.

Как сказала порталу Delfi мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, встреча показала, что надо чаще встречаться с людьми, чтобы не допускать появления различных слухов. Действительно, экологическая обстановка в городе непростая, но замеры, по ее словам, показывают, что все выбросы в пределах нормы. Бывают непредвиденные ситуации, с которыми предприятия борются. А это, в основном, сланцехимический концерн и очистные сооружения.

- Факт, что окружающая среда в Кохтла-Ярве улучшается, хотя есть проблемы, как в любом промышленном городе, — сказала мэр.

- Как вы ответили на вопросы, которые люди задавали в письме? Правда или нет, что VKG планирует строительство известнякового карьера в черте города?

- Нет. Планируется в Люганузеской волости, и если концерн будет добиваться разрешения, то это весьма непросто. И если карьер и будет, то на территории Люганузеской волости, а не в черте города.

- А как насчет строительства цементного завода на территории VKG?

- VKG заказывал детальную планировку такого завода. Когда вопрос встал очень остро, то группа жителей нашего города со специалистами концерна съездила в Германию и посмотрела, как работает по современной технологии точно такой же завод, не наносящий абсолютно никакого вреда окружающей среде.

- Ну и последний вопрос: правда, что кто-то из ”альтернативно одаренных” специалистов предложил перенести Кукрузеский террикон на территорию свалки VKG в черте города?

- Вначале было очень много вариантов, в том числе, и этот. Но он серьезно даже не рассматривался.

На встрече с ”подписантами” выступила председатель хозяйственной комиссии горсобрания Виктория Цвентарная. Она рассказала, что вопрос охраны окружающей среды находится в центре внимания депутатов. Неоднократно заострялось внимание на необходимости справедливого возврата в город природоохранных налогов, большая часть которых уходит в Таллинн и там остается.

Председатель комиссии Рийгикогу по охране окружающей среды Валерий Корб, принимавший участие во встрече, рассказал порталу Delfi, что на будущей неделе он вновь будет поднимать этот вопрос перед министром госуправления. А пока вопросы ”поднимаются и опускаются”, портал Delfi обратился к председателю Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Вейкко Лухалайду.

- Господин Лухалайд, пару лет назад, если не больше, вы в своем интервью назвали цифру: из общего числа экологических налогов, собранных с предприятий Ида-Вирумаа, обратно в регион возвращается всего 7 — 8 процентов. С тех пор эта цифра изменилась?

- Нет. В этих цифрах ничего не изменилось. А сейчас доход, например, ”Eesti Energia”, вырос — они ”накопали” сланца больше, то и налогов платили еще больше. То есть налог, который уходит в Таллин, стал еще больше, а цифра налога, возвращающегося в регион, так и осталась 8 процентов.

- А как это называется, если употреблять цензурное выражение?

- Министерство окружающей среды называет это ”солидарностью”.

- Среди тех, кто озабочен экологической обстановкой в Кохтла-Ярве, 11 семейных врачей. Скажите, а если бы сумма возвращаемого налога увеличилась и была бы не ”солидарной”, а справедливой, могли бы эти деньги пойти на обследование населения, профилактику онкологических и легочных заболеваний?

- Конечно. Эти деньги могли бы пойте на развитие не просто экономики, а именно социальной экономики. Весь этот комплекс можно было финансировать из тех налогов, которые поступают из нашего региона. Мы не требуем возврата всех ста процентов налогов, но процентов 50-40 могли бы и возвращаться. Это уже огромные деньги, на которые можно осуществлять профилактику здоровья населения, помогать предприятиям внедрять более эффективные экологические технологии. Настоящая солидарность, по-моему, заключается в том, что туда, где наиболее плохая обстановка, надо больше и отдавать.