ФОТО: В Кохтла-Ярве чествовали счастливых мам

Наконец-то стало понятно, что означают стоящие напротив здания Кохтла-Ярвеской горуправы укрепленные на столбе указатели с необычной надписью ”Õnn — Счастье”. Оно в четверг пришло в конференц-зал мэрии. Да не одно, а целых 62! Здесь чествовали мам, да и пап, которые пришли на прием мэра, устроенного для родителей, подаривших городу в прошлом квартале новорожденных малышей.
Как-то так получилось, что ”за отчетный период” на свет появились 31 мальчик и 31 девочка. К чему бы этакой гендерный паритет, остается предполагать: через пару десятков лет станет ясно.
Некоторые родители пришли на прием мэра Кохтла-Ярве не впервые. Кто-то получает вторую серебряную ложечку, кто-то третью, а вот супруги Сээманн — Юта и Роман, принимают поздравление с новорожденным уже в четвертый раз. Их старшей девочке уже 19 лет, она пошла по стопам мамы — учится на педагога. Средней дочке — 7, сыну — 5 лет, а вот виновнице нынешнего торжества всего четыре месяца.