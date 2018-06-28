28.06.2018, 16:14

ФОТО: В Кохтла-Ярве чествовали счастливых мам


Евгений Капов
Евгений Капов
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ФОТО: В Кохтла-Ярве чествовали счастливых мам
Jevgeni Kapov

Наконец-то стало понятно, что означают стоящие напротив здания Кохтла-Ярвеской горуправы укрепленные на столбе указатели с необычной надписью ”Õnn — Счастье”. Оно в четверг пришло в конференц-зал мэрии. Да не одно, а целых 62! Здесь чествовали мам, да и пап, которые пришли на прием мэра, устроенного для родителей, подаривших городу в прошлом квартале новорожденных малышей.

Как-то так получилось, что ”за отчетный период” на свет появились 31 мальчик и 31 девочка. К чему бы этакой гендерный паритет, остается предполагать: через пару десятков лет станет ясно.

Некоторые родители пришли на прием мэра Кохтла-Ярве не впервые. Кто-то получает вторую серебряную ложечку, кто-то третью, а вот супруги Сээманн — Юта и Роман, принимают поздравление с новорожденным уже в четвертый раз. Их старшей девочке уже 19 лет, она пошла по стопам мамы — учится на педагога. Средней дочке — 7, сыну — 5 лет, а вот виновнице нынешнего торжества всего четыре месяца.

Папа многодетной семьи работает строителем за пределами Эстонии. Говорит, что для решения демографической проблемы в родной стране нужна поддержка родного государства. Платили бы дома людям больше, было бы больше в Эстонии многодетных семей, — считает Роман.

Портал Delfi поинтересовался у Юты Сээманн:

- Чьих детей легче воспитывать — своих или чужих? Ведь вы — учительница.

- Во-первых, чужих детей не бывает. Во-вторых, со школьниками легче, так как они уже получили основы воспитания в семьях. Со своими каждый раз надо начинать с азов. Но как с родными детьми, так и с учениками, необходимо проделывать огромную работу, в основе которой лежит любовь.

ТОП

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, поздравив молодых родителей, рассказала о тех условиях, что созданы в городе для обучения и воспитания детей и подростков. В частности, она отметила, что в Кохтла-Ярве, где ежегодно рождается в среднем 300 детей, уже давно нет проблем с детскими садиками. С 1 сентября 2019 года в городе откроет свои двери современная государственная гимназия. В Кохтла-Ярве работают три Школы по интересам, где дети с удовольствием занимаются творчеством.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
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