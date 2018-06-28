ФОТО: В Кохтла-Ярве чествовали счастливых мам

Папа многодетной семьи работает строителем за пределами Эстонии. Говорит, что для решения демографической проблемы в родной стране нужна поддержка родного государства. Платили бы дома людям больше, было бы больше в Эстонии многодетных семей, — считает Роман.

Портал Delfi поинтересовался у Юты Сээманн:

- Чьих детей легче воспитывать — своих или чужих? Ведь вы — учительница.

- Во-первых, чужих детей не бывает. Во-вторых, со школьниками легче, так как они уже получили основы воспитания в семьях. Со своими каждый раз надо начинать с азов. Но как с родными детьми, так и с учениками, необходимо проделывать огромную работу, в основе которой лежит любовь.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, поздравив молодых родителей, рассказала о тех условиях, что созданы в городе для обучения и воспитания детей и подростков. В частности, она отметила, что в Кохтла-Ярве, где ежегодно рождается в среднем 300 детей, уже давно нет проблем с детскими садиками. С 1 сентября 2019 года в городе откроет свои двери современная государственная гимназия. В Кохтла-Ярве работают три Школы по интересам, где дети с удовольствием занимаются творчеством.