ФОТО: В Кохтла-Ярве чествовали лучших выпускников гимназий

В пятницу в Кохтла-Ярвеском культурном центре председатель городского собрания Рийна Иванова и мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко устроили прием выпускников гимназий, которым по итогам среднего образования были вручены золотые и серебряные медали. В церемонии принял участие член Рийгикогу, руководитель местного отделения Центристской партии Валерий Корб. Депутат парламента и городские руководители поблагодарили выпускников за упорный 12-летний труд, выразили надежду на то, что после получения высшего образования они вернутся в родной город.

В этом году из 136 выпускников гимназий — 31 медалист. 19 человек получили золотые, 12 — серебряные медали. По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеской горуправы по образованию Ольги Головачевой, в прошлом году в городе было 149 выпускников гимназий, из которых 35 человек стали медалистами. В этом году больше всего медалей получили выпускники Ахтмеской гимназии.

Один из них — Александр Теплищев. После того, как ему вручили памятный кубок от города и цветы, золотой медалист ответил на вопросы портала Delfi.

- Во-первых, поздравляем. Во-вторых, как, по-вашему: самое трудное уже позади или же только еще впереди?

- Спасибо. Конечно, впереди тоже большая работа. Для того чтобы окончить гимназию с медалью, надо было постараться.

- Какой был любимый предмет?

- Математика. Я хочу поехать за границу и выучиться на архитектора.

- А в Эстонии это невозможно?

- Возможно, но я хотел бы учиться на своем родном языке, в России.

Александр рассказал, что после получения высшего образования он не исключает того, что вернется в родной Кохтла-Ярве, который к тому времени, возможно, будет расширяться, и спроектирует здесь город, в котором людям будет удобно и радостно жить. Однако Александр не исключает и работы в других странах Европы.

- Что более всего будет вспоминаться из школьных и гимназических лет?

- Одноклассники и, конечно же, учителя. Это — самое дорогое, что запомнится на всю жизнь.

Мэр города Людмила Янченко тоже считает, что впереди у молодых людей большая жизнь, сопряженная с большой работой. Она надеется, что эта жизнь сложится у них счастливо.

Мэр рассказала порталу Delfi, что в 2019 году городские гимназии прекратят свое существование и станут основными школами, так как откроется Кохтла-Ярвеская государственная гимназия. На вопрос, хорошо это или плохо, Людмила Янченко ответила:

- Хуже не будет, потому что педагоги останутся, в принципе, те же, дети будут тоже наши, городские. Единственное, что изменится, это собственник. Гимназия будет в собственности государства. А дети, я уверена, останутся такими же успешными, как и сейчас.

Некоторые медалисты пришли на прием со своими мамами, младшими братишками и сестренками. Для виновников торжества ансамбль колокольной музыки Кохтла-Ярвеской школы искусств дал небольшой концерт.