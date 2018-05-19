ФОТО: В Кохтла-Ярве Белый зал Музея сланца отметил 35-летний юбилей

- В начале 80-х годов, когда в городе расширялся завод минеральных удобрений, тогда входивший в состав производственного объединения ”Сланцехим” имени Ленина (ныне — концерн Viru Keemia Grupp), к строительству новых мощностей были привлечены иностранные рабочие. Руководство предприятия обратилось к городским властям с просьбой построить жилой дом для иностранных специалистов. Отцы города дали такое разрешение, но при одном условии: если под этим соусом городу построят за счет предприятия еще и выставочный зал. Так и появился Белый зал, который после реконструкции, проведенной уже во время новой, независимой Эстонии, стал современной художественной галереей.

Айнар Варинурм рассказал, что за это время Музей сланца заключил договоры о сотрудничестве со многими зарубежными музеями и галереями. Ближайшие соседи и партнеры находятся на Северо-западе России. Новгородский и Псковский музеи-заповедники, Академии художеств Санкт-Петербурга присылают в Белый зал свои выставки. Музей-заповедник Великого Новгорода счел возможным организовать первую зарубежную выставку редкой новгородской иконы именно в Белом зале эстонского города. Свои работы показывали здесь всемирно известные художники Республики Беларусь, мастера живописи из российской столицы.

А недавно в Белом зале экспонировались работы, написанные профессионалами и любителями, чем бы вы думали? Сланцевым маслом. Художник Ольга Жаркова, побывавшая в Ижевске, увидела там картины, написанные местной нефтью. И воплотила идею, проведя опыт использования в живописи эстонской ”нефти” — сланцевого масла.

В Белом зале уже тринадцатый год работает первый зарубежный виртуальный филиал Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Виртуальные путешествия по сокровищнице русского изобразительного искусства совершают жители Кохтла-Ярве разного возраста. А приезд лекторов из Питера вдвойне становится праздником для любителей истории и искусства. Виртуальный филиал недавно возглавила Ольга Жаркова, которая преподает в Кохтла-Ярвеской Школе искусств.

Поздравить Белый зал с юбилеем пришли руководители города, преподаватели и ученики художественных отделений Школ искусств Кохтла-Ярве. Приехали гости из Нарвы, волостей Ида-Вирумаа.

На юбилей принято делать подарки. Вот и приурочили к 35-летию Белого зала члены городского объединения художников масштабную выставку своих работ. Ее открытие состоялось сразу после того, как отзвучали поздравительные речи.

Поздравляя Музей сланца с юбилеем Белого зала, член Рийгикогу Валерий Корб, который стал инициатором создания здесь виртуального филиала Государственного Русского музея, отметил, что эта галерея — место, где царствует народная дипломатия.

”Белый зал стал связующим нервом между художниками российского приграничья и Северо-востока Эстонии. Это видно из многочисленных выставок работ, которые наши художники делали на пленэрах в Пушкинских горах, Великом Новгороде. Жители нашего города через их взгляд знакомятся с красотами российской природы”, — сказал Валерий Корб.