19.05.2018, 22:00

ФОТО: В Кохтла-Ярве Белый зал Музея сланца отметил 35-летний юбилей


Евгений Капов
Евгений Капов
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ФОТО: В Кохтла-Ярве Белый зал Музея сланца отметил 35-летний юбилей
Foto: Jevgeni Kapov

В субботу директор Кохтла-Ярвеского Музея сланца Айнар Варинурм, его заместительВалентина Харина и сотрудники музейной галереи Белый зал Хельги Коплиорг и Марие Аласи принимали гостей, которые пришли поздравить их со знаменательной датой. В этот день исполнилось 35 лет одному из лучших в стране выставочных залов. Именно так охарактеризовала Белый зал известный в Эстонии галерист Ольга Любашкина, которая неоднократно организовывала здесь выставки знаменитых эстонских и зарубежных художников.

Правда, мало кто знает, что Белый зал — это вовсе и не Белый зал, а ”Дом для иностранных специалистов”. Как так? А вот что рассказал порталу Delfi Айнар Варинурм.

- В начале 80-х годов, когда в городе расширялся завод минеральных удобрений, тогда входивший в состав производственного объединения ”Сланцехим” имени Ленина (ныне — концерн Viru Keemia Grupp), к строительству новых мощностей были привлечены иностранные рабочие. Руководство предприятия обратилось к городским властям с просьбой построить жилой дом для иностранных специалистов. Отцы города дали такое разрешение, но при одном условии: если под этим соусом городу построят за счет предприятия еще и выставочный зал. Так и появился Белый зал, который после реконструкции, проведенной уже во время новой, независимой Эстонии, стал современной художественной галереей.

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Айнар Варинурм рассказал, что за это время Музей сланца заключил договоры о сотрудничестве со многими зарубежными музеями и галереями. Ближайшие соседи и партнеры находятся на Северо-западе России. Новгородский и Псковский музеи-заповедники, Академии художеств Санкт-Петербурга присылают в Белый зал свои выставки. Музей-заповедник Великого Новгорода счел возможным организовать первую зарубежную выставку редкой новгородской иконы именно в Белом зале эстонского города. Свои работы показывали здесь всемирно известные художники Республики Беларусь, мастера живописи из российской столицы.

А недавно в Белом зале экспонировались работы, написанные профессионалами и любителями, чем бы вы думали? Сланцевым маслом. Художник Ольга Жаркова, побывавшая в Ижевске, увидела там картины, написанные местной нефтью. И воплотила идею, проведя опыт использования в живописи эстонской ”нефти” — сланцевого масла.

В Белом зале уже тринадцатый год работает первый зарубежный виртуальный филиал Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Виртуальные путешествия по сокровищнице русского изобразительного искусства совершают жители Кохтла-Ярве разного возраста. А приезд лекторов из Питера вдвойне становится праздником для любителей истории и искусства. Виртуальный филиал недавно возглавила Ольга Жаркова, которая преподает в Кохтла-Ярвеской Школе искусств.

Поздравить Белый зал с юбилеем пришли руководители города, преподаватели и ученики художественных отделений Школ искусств Кохтла-Ярве. Приехали гости из Нарвы, волостей Ида-Вирумаа.

На юбилей принято делать подарки. Вот и приурочили к 35-летию Белого зала члены городского объединения художников масштабную выставку своих работ. Ее открытие состоялось сразу после того, как отзвучали поздравительные речи.

Поздравляя Музей сланца с юбилеем Белого зала, член Рийгикогу Валерий Корб, который стал инициатором создания здесь виртуального филиала Государственного Русского музея, отметил, что эта галерея — место, где царствует народная дипломатия.

”Белый зал стал связующим нервом между художниками российского приграничья и Северо-востока Эстонии. Это видно из многочисленных выставок работ, которые наши художники делали на пленэрах в Пушкинских горах, Великом Новгороде. Жители нашего города через их взгляд знакомятся с красотами российской природы”, — сказал Валерий Корб.

А к концу юбилейного дня в Белом зале началась всемирная акция ”Ночь музеев”. В 18 часов, пока еще было ”детское время”, в музее хозяйничали маленькие жители Кохтла-Ярве, которых привели родители. Для детей были организованы игры, учебные мастер-классы, викторины.

В ”Ночи музеев” участвовали музыканты, танцоры, искусствоведы виртуального филиала Русского музея, поэты Ольга Лужина и Вера Свечина читали свои стихи. А художники прямо на глазах у посетителей Белого зала создавали свои картины разного жанра.

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