ФОТО: В канун праздника Песах главный раввин Эстонии дал открытый урок в Кохтла-Ярве

В воскресенье главный раввин Эстонии Шмуэль Кот со своим помощником приехал Кохтла-Ярве, где напомнил членам Еврейской общины Ида-Вирумаа и ее гостям из Таллинна и Раквере, как традиция предписывает отмечать праздник Песах. Он дал открытый урок еврейской традиции, который прошел в Вахтраском центре творчества, где нашли приют национальные культурные общества Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа.

По-арамейски — Песах, по-русски — Пасха — самый древний иудейский праздник, который в этом году начинается 11 апреля и заканчивается через 8 дней. 16 же апреля Пасху отмечают христианские конфессии. Только если у христиан Пасха связана с Воскресением Христовым, то иудеи отмечают ее в память об исходе из египетского рабства. Историки относят это событие к 1350 году до н.э.

Традиция гласит, что ”кульминационным моментом праздника Песах является вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры — в первые два вечера). Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.

На стол ставят лучшую посуду и серебро, свечи, кошерное вино, три больших куска мацы и специально украшенный кубок для пророка Элияха (Илии). Во время седера в определенной последовательности читают повествование об Исходе (обычно по книге Агада) и едят особые символические блюда. Это маца, которую едят во исполнение заповеди Торы; горькая зелень — марор (салат-латук, базилик и хрен) и хазерет (тертая зелень), символизирующие горечь египетского рабства; а также смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина — харосет: его цвет напоминает глину, из которой евреи изготавливали кирпичи, находясь в египетском рабстве. Во время еды зелень обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые евреями в египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время Исхода”.

Вести урок главному раввину помогал его юный ассистент Хаим, приехавший в Эстонию из Москвы. Так совпало, что в день приезда в Кохтла-Ярве у юноши был день рожденья, и члены общины тепло поздравили его с этой датой.

Напоминая собравшимся о том, что послужило поводом к празднику Песах, Шмуэль Кот спел начало знаменитой песни Go Down Moses (Иди, Моисей), известную всем как "Let My People Go" в замечательном исполнении Луиса Армстронга. Послушайте, как она звучит в мультфильме ”Принц Египта”.



Ступай, Моисей,

В землю египетскую.

Вели фараонам

Отпустить мой народ!