ФОТО: В Йыхви реализовали проект полувековой давности

В четверг в Йыхви министр госуправления Яак Ааб и руководители Йыхвиской волости торжественно открыли новый участок дороги, соединяющий волостной центр Йыхви с Ахтмеской частью города Кохтла-Ярве.

Этот проект, который был разработал еще полвека назад, но откладывался по различным причинам, был реализован при поддержке Европейского союза. Построено продолжение улицы Пуру Теэ, что изменило главную схему движения в Йыхви, решив тем самым проблему пробок и заторов в часы пик.

Продолжение улицы с тротуарами, пешеходным мостом и туннелем, уличным освещением и автостоянками открыло новые возможности для развития бизнеса в Йыхви.

Участников церемонии открытия поприветствовали министр государственного управления Яак Ааб, старейшина Йыхвиской волости Алексей Наумкин и председатель волостного собрания Нина Негласон.

Удобный доступ был проложен к Йыхвиской гимназии, детскому саду ”Пиллеркаар”. Продолжением проекта станет променад, который пройдет от Йыхвиского Концертного дома до улица Пуру теэ.

Общая стоимость проекта составила около 2,6 млн. евро, из них Европейский союз выделил почти 1,9 млн. евро. Министр Яак Ааб отметил, что реализация этого проекта стала новогодним подарком жителям Йыхвиской волости и Ахтмеской части Кохтла-Ярве.