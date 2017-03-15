ФОТО: В Йыхви прошла очередная ярмарка труда

В среду в помещении Йыхвиского Концертного дома прошла очередная ярмарка труда. Как рассказала порталу Delfi руководитель Ида-Вируского отделения кассы по страхованию от безработицы Аннеки Телахк, подобная встреча работодателей с потенциальными работниками в регионе проводится в четвертый раз.

- Госпожа Телахк, прежде всего, осветите ситуацию с безработицей на Северо-востоке Эстонии.

- Всего на учете у нас в настоящее время состоит 7 626 безработных.

- И сколь для них имеется вакансий?

- 839. Но эта цифра быстро меняется. Сегодня в ярмарке труда участвует 34 работодателя из Вирумаа и 6 приехали из Вильянди. Мы каждый раз учитываем опыт предыдущих ярмарок и расширяем ее функции. Сегодня мы не только предлагаем рабочие места. Теперь мы можем говорить о ярмарке труда и доверия. Здесь вы можете встретить как работодателей, так и различных консультантов, с которыми люди могут посоветоваться, получить ответы на интересующие их вопросы. Особенно важно это для людей с ограниченной трудоспособностью, потому что вступила в силу трудовая реформа.

- Раньше люди искали хоть какую-то работу, соглашались на минимальную оплату труда. Сегодня они стали более разборчивы, и это естественно. Скажите, а работодатели сюда едут за тем, чтобы набрать работников на минималку?

- Какая зарплата и какие условия, думаю, лучше спросить у самих работодателей.

Последуем совету руководителя ”биржи” и обратимся к одному из участников ярмарки — представителю фирмы, изготовляющей окна и двери. Она приехала из Вильянди.

- Вы приехали, чтобы набрать людей на минимальную зарплату?

- Нет. Мы не предлагаем ”минималку”, наша зарплата выше.

- А почему вы берете людей из Ида-Вирумаа? Может быть, было бы целесообразней перевести в этот регион все производство? Тем более, что здесь создаются технопарки?

- Конечно, это было бы целесообразно, для работников. Но мы ждем хороших станочников у себя, — сказала представитель фирмы из Вильнди Виктория Брэнрауд.

Работу предлагали разные структуры, в том числе, и государственные: такие, как полиция, спасатели. Консультации давали и Налогово-таможенного департамента. Вопросы к ним были разные — от заполнения деклараций, до того, как и где можно выучиться на таможенника.

А на третьем этаже Концертного дома работали представители учебных заведений Ида-Вирумаа. Особый интерес вызвал Ида-Вируский центр профессионального обучения со своими экспонатами. Это умный робот, различные медицинские, бытовые и контрольные приборы. Большой интерес вызвали вкусные экспонаты кулинарного отделения учебного центра, представители которого отвечали на вопросы о том, какие специальности, востребованные на рынке труда, можно у них получить.

На выходе был задан вопрос тем, кто уходил с ярмарки: ”Вам удалось найти работу”?

- Ответы были двух типов: ”Ничего подходящего нет”. ”Оставил (оставила) CV”.

Было подмечено, что большинство пришедших в среду на ярмарку труда — женщины.