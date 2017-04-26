ФОТО: В Йыхви подвели итоги Тотального диктанта и отметили отличников

В минувший вторник в здании Йыхвиского учебного центра Керсти Вылу прошло подведение итогов Тотального диктанта, который 8 апреля в аудиториях Йыхвиской русской основной школы писали жители Ида-Вирумаа.

Вера Владимировная Сибрик — директор Мяэтагузеской основной школы, организатор и координатор Тотального диктанта, который в этом году писали свыше 200 человек, рассказала, что довольна ростом числа желающих добровольно проверить свои знания по русскому языку.

"Третий раз мы провели в Йыхви тотальный диктант. На этот раз в нем приняли участие 210 человек, что втрое больше, чем три года назад. Радует то, что были и дети, и люди среднего возраста, и пожилые. Мы видели людей, для которых тотальный диктант уже стал традицией. В этом году результаты хороши: у нас 8 отличников, много ”хорошистов”. В отличие от прошлых лет, мы сегодня впервые чествуем тех любителей русского языка, кто не сделал ни одной орфографической или пунктуационной ошибки", — рассказала Сибрик.

Она напомнила задание, которое выполняли участники диктанта: "Это был текст современного писателя, сценариста, историка Леонида Юзефовича, который назывался ”Кама”. Текст представлял русский язык в полном его представлении".

Вера Сибрик отметила великолепную работу в качестве учителя, выполненную народным артистом России Александром Пашутиным. Он на ”отлично” справился с новой для себя ролью. Об этом говорят результаты диктанта.

После того, как консультанты сделали общий анализ результатов диктанта, а каждый человек, кто пришел на подведение итогов, смог ознакомиться со своей работой после проверки, слово взял консул Генерального консульства России Андрей Сергеевич Сургаев. Он поздравил отличников с тем, что они сумели справиться с непростым заданием, и вручил им подарки — прекрасно изданные книги русских классиков и современных российских писателей.

Дипломат отметил, что Тотальный диктант, который прошел в Эстонии, свидетельствует о заинтересованности российских соотечественников в сохранении русской культуры, важнейшим элементом которой является русский язык. Он тепло поблагодарил организаторов акции за их бескорыстную работу. Андрей Сургаев выразил уверенность в том, что жители северо-востока Эстонии и в будущем примут активное участие в Тотальном диктанте.