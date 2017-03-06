ФОТО: В Йыхви открылся IV фестиваль школьных театров Ида-Вирумаа

В понедельник в Йыхвиском Концертном доме открылся трехдневный фестиваль школьных театров Ида-Вируского уезда. Свою нумерацию он ведет с того момента, когда вышел на сценические площадки Концертного дома. Фактически же этому фестивалю уже больше двадцати лет. Традиция же самого школьного театра в Эстонии вообще ровесница самой общеобразовательной школы.

Жюри фестиваля предстоит за три дня посмотреть двадцать пять постановок русских и эстонских детских театральных коллективов. Как сказала порталу Delfi главный организатор фестиваля — директор Йыхвиского центра культуры и занятий по интересам Анне Уттендорф, и на этот раз в жюри вошли самые искренние друзья фестиваля. Это директор и актриса Йыхвиского театра ”Мельница” Валентина Фурсова, режиссер и актриса кукольного театра ”Божья коровка” Елена Вахер из Йыхви, Тийна Мяльберг и Маргус Гросный — актеры Раквереского драмтеатра, актер, режиссер и продюсер из Таллинна Аллан Кресс.

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В первый день на сцену вышли ученики с 5 по 9 класс. Они представляли школьные коллективы Мяэтагузе, Нарвы, Кивиыли, Силламяэ.

Если сельская школа на малой сцене показала скромную постановку ”Кочан капусты” на эстонском языке, то театральная студия Нарвского Дома творчества школьников развернула на большой сцене масштабную ”Дюймовочку”.

Студия — она и на фестивале студия: здесь все, как в ”Больших и Малых Академических театрах. Режиссеры Ольга и Виталий Катунцевы работали с исполнителями так, что технике речи и сценическому движению маленьких актеров можно позавидовать. Очень точно поставлены свет и музыка. Грим, костюм, сценография — все отвечает замыслу спектакля.

Однако скромность выразительных средств отнюдь не умаляет работу руководителей школьных театров села Мяэтагузе и города Кивиыли.

7 марта свое искусство будут показывать учащиеся с 10 по 12 класс. И тут фестиваль может ждать неожиданность. Сценический микс ”Классика в пыли” покажет Ярвеская Русская гимназия Кохтла-Ярве. А она, как известно, прославилась своим фестивалем ”Вся школа — театр”. И режиссер этого театра — Татьяна Кундозера каждый раз преподносит сюрпризы.

8 марта на сцену выйдут самые маленькие — ученики с 1 по 4 класс. После их выступлений жюри подведет итоги фестиваля.

Член жюри фестиваля Тийна Мяльберг ответила на вопросы портала „Delfi”.

- Традиция существования школьных театров в Эстонии не поддается летоисчислению. Как, по-вашему, за последние годы школьное театральное движение продвигается вперед или же, наоборот, находится в застое?

- Справедливо отметить, что школьный театр развивается, его уровень становится более высоким. Школьный театр, как и его большой прародитель, видоизменяется. Он всегда ищет и находит что-то новое.

- В чем смысл школьного театра?

- В условиях, когда школьные программы по гуманитарным предметам ”заужены” до минимума, школьный театр дополняет процесс образования детей, расширяет их кругозор.

- А, если кто-то из участников фестивалей школьных театров решит в будущем посвятить себя театральному искусству, в Эстонии есть возможность получить актерскую профессию?

- Конечно. В Вильянди при Академии культуры есть актерский факультет. Кстати, в наш театр вскоре оттуда придут несколько выпускников. Причем, там есть и двуязычный курс. Так что, талантам все пути открыты.

- Как член жюри, вы какими критериями руководствуетесь при оценке фестивальных работ?

- Самое важное — это то, как постановщик и исполнители понимают и играют смысл пьесы, доносят до зрителя ее идею.

Ценителями творчества юных актеров были не только члены жюри. В зрительный зал пришли и ученики и педагоги школ Йыхви.

Уже сегодня после первых постановок, члены жюри провели со школьными коллективами своеобразные мастер-классы, на которых подробно проанализировали спектакли

Организаторы фестиваля Анне Уттендорф и Хели Вяхк благодарят тех, кто и на этот раз оказал поддержку уездному фестивалю школьных театров Ида-Вирумаа. Это Йыхвиское волостное управлений, Ида-Вируский Фонд Капитала культуры, Фонд азартных игр и Таллиннский Дом народного творчества.