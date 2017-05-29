ФОТО: В Ида-Вирумаа завершился самый масштабный в истории Эстонии городской квест

Приключенческая игра, ”Квест четырех городов”, прошла в три этапа: два отборочных, состоявшихся в Нарве и Силламяэ 20-21 мая, и финального, собравшего лучшие команды в Нарва-Йыэсуу 28 мая.

По словам главного организатора игры Александра Андреева, в общей сложности в состязаниях приняло участие около 600 человек из Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и волости Вайвара. В зачет соревнований пошли результаты команд, возраст участников которых не выходил за рамки 14-18 лет, но вообще квесты могли пройти все желающие и этой возможностью активно пользовались представители других возрастных групп.

Победителем ”Квеста четырех городов” стала команда Narva-Jõesuu Vanem, в составе которой, ходя и бегая по трем городам Ида-Вирумаа, различные задания решали Александр Барабанов, Никита Пузаков, Михаил Паничев и Артем Полянский.

Городской квест представляет собой приключенческую игру, чем-то напоминающую спортивное ориентирование. Но в квесте (англ. quest — поиск) скорость — не самое главное. Участники игры ориентируются на местности с помощью специального приложения к смартфону, а достигнув точки локации, получают от того же приложения задание, решают его совместно и двигаются к следующей точке. Победителем становится та команда, которая найдет правильный ответ на все загадки быстрее остальных.

Организаторы ”Квеста четырех городов” говорят, что настолько масштабного городского квеста в Эстонии до сих пор никто не проводил.

Идея многоэтапного квеста, реализованная усилиями четырех муниципалитетов Ида-Вирумаа и компании Paradox OÜ, принадлежит Александру Андрееву, частному лицу.

Андреев координировал организацию квеста, занимался привлечением потенциальных участников, прежде всего, рекламируя мероприятие в школах четырех муниципалитетов.

”Большая часть игроков не бывала в квест-комнатах (из которых команды, разгадывая загадки, должны успеть выбраться как можно раньше, — прим. авт.), не участвовала в городских квестах, но в целом с заданиями новички справлялись не хуже тех, кто имел какой-то опыт. Загадки были уникальные, и чтобы их решить, нужна, прежде всего, сообразительность, — говорит Александр Андреев. — Все задания давались игрокам на английском языке, так как участвовали и эстонцы и русские, а шансы нужно было уравнять. Перед игрой у нас были опасения, что это может все-таки создать трудности для некоторых участников, но ребята справлялись очень легко”.

Александр Кашенков, член правления компании Paradox, предлагающей желающим выбраться из квест-комнат и поучаствовать в городских квестах, имеет большой опыт организации приключенческих игр. Он участвовал в проведении в Нарве и соседних муниципалитетах очень популярной в свое время игры ”Бессонница”. Этот проект начался в 2009 году, квесты проходили в темное время суток и еще без помощи смартфонов. Игра была рассчитана исключительно на людей от 18 лет.

”При планировании ”Квеста четырех городов” мы, конечно, учитывали более юный возраст игроков, — рассказывает Александр Кашенков. — ”Бессонница” была более экстремальной, а в данном случае старались сделать все максимально безопасным”.

Идея финального части квеста, рассказывает Кашенков, связана с возрождением курортного городка. По сценарию, игроки снимали заклятие с заброшенных зданий, например, с курзала, изгоняли злые силы из города, возвращали Нарва-Йыэсуу на путь развития и процветания.

Координатор регионального квеста со стороны Нарва-Йыэсуу Наталья Мячина сообщает, что финансирование ”Квеста четырех городов” производится в рамках проекта Kirde Noored, программы ESF ”Привлечение к работе молодежи, которой угрожает изоляция, и повышение готовности молодежи к трудовой занятости”.

”Рабочая группа, с участием представителей Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Вайвара, обсуждая то, что может быть сделано благодаря этой программе, запланировала в общей сложности 21 действие, то есть городской квест — это только лишь часть большого разнообразного проекта. Но мы надеемся, что это мероприятие будет проходить у нас и в будущем”.