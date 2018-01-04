ФОТО: В Ида-Вирумаа проводили в последний путь…уездную управу

Бывшие уездные старейшины Ида-Вирумаа наконец-то последовали совету знаменитого Барона Мюнхгаузена — ”Улыбайтесь, господа, улыбайтесь”, и пошутили: они устроили ”похороны” Ида-Вируской уездной управы, которая с начала этого года была упразднена в ходе административной реформы.

Рейн Айдма, имевший самый большой стаж работы в этой должности — с 1994 по 2003 год; Айн Кивиорг, правивший уездом с 1990 по 1992 год; Рихо Брейвель, руководивший Ида-Вирумаа с 2007 по 2012 год; Лео Райдма, исполнявший обязанности старейшины с 2003 года, возле здания уже бывшего уездного управления провели обряд ”похорон”, символически проводив управу в последний путь. Помог им в этом пастор Йыхвиской церкви святого Михаила Пеэтер Калдур.

Бывшие руководители возложили ”траурный” венок к зданию и зажгли поминальные свечи. С фасада сняли табличку с надписью ”Ида-Вируское уездное управление”. Она займет место в экспозиции музея, расположенного в Йыхвиской церкви Святого Михаила. А Рихо Брейвель вместе с собравшимися еще и спел подобающую моменту песню.

Сказать, что чувство юмора прорезалось у этих бывших чиновников только теперь, было бы не точно. Эти люди и прежде любили, и не стеснялись пошутить. Например, еще в советское время Рихо Брейвель, работая в зоне ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, создал из резервистов вокально-инструментальный ансамбль, назвав его ”Поющие лопаты”, который скрасил отдых военнослужащих запаса, призванных из Прибалтики.

Помнится, как пошутил Айн Кивиорг в бытность свою мэром Силламяэ. Когда некая горячая голова с Тоомпеа предложила построить в Силламяэ атомную электростанцию, он выступил против этой идеи, обосновав тем, что в Силламяэ сейсмоопасная зона — в отличие от Вышгорода, где самый твердый в Эстонии скальный грунт. И предложил построить Эстонскую АЭС напротив Рийгикогу или Дома Стенбока.

Так или иначе, но каждый из участников ”траурной” церемонии в разные годы внес свой посильный вклад в развитие Ида-Вирумаа. А это было непросто в условиях, когда каждое правительство принимало свой план развития уезда, который так и оставался на бумаге.

На ”панихиду” пришли и бывшие работники уездного управления, которым тоже было что вспомнить добрыми словами. Ведь о ”покойных” принято говорить только хорошо или ничего.

Рейн Айдма и Айн Кивиорг сказали порталу Delfi, что ”панихида” — конечно же, шутка. Но, как говорится, в ”каждой шутке есть доля шутки”. И вспомнили время, когда уезду приходилось очень трудно из-за банкротства предприятий, отсутствия новых рабочих мест. Но все движется вперед. Рейн Айдма даже напомнил, что в соседней Финляндии уездные управы упразднили еще в 2009 году.