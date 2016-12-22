В среду вечером на сцене Кохтла-Ярвеского Культурного центра завершили свое выступление в Эстонии участники Международного фестиваля Рождественской музыки имени Давида Ойстраха. Его организаторы в этом году решили провести юбилейный, двадцатый музыкальный праздник в Ида-Вирумаа.

В понедельник фестиваль открылся в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ. Художественный руководитель фестиваля Ойстраха Аллар Каазик сказал порталу Delfi, что творческий союз с обителью он установил, когда его, виолончелиста, пригласили участвовать в 125-летнем юбилее Пюхтицы. Тогда и была достигнута договоренность с настоятельницей — игуменьей Филаретой о том, что именно в монастыре пройдет концерт открытия фестиваля. И в нем, наряду с музыкантами из Петербурга и Таллинна будет участвовать монастырский хор под управлением регента — послушницы Марии Комаровой.

Программа фестиваля называется ”Рождество в музыке”. В ней исполняются произведения таких классиков, как Гендель, Бетховен, Регер, Адам, Бортнянский, Сибелиус, Синк, Эллерхейн-Метсала, Григорьева, Сисаск.

”Эти авторы как нельзя лучше напоминают людям о сути Рождества, их произведения волнуют слушателей своей высокой духовностью и проникновенностью”, — сказал Аллар Каазик.

Перед концертом открытия настоятельница Пюхтицкого Успенского монастыря игуменья Филарета тепло поблагодарила организаторов и участников фестиваля, поздравила их и слушателей с наступающими праздниками.

На фестивальной предпраздничной сцене ”интернациональный коллектив”: Наталья Сечкарева, флейта, Россия; Александр Болотин, фортепиано, Россия; Иво Пости, контратенор, Эстония; Аллар Каазик, виолончель, Эстония; Владимир Ермаков, перкуссия, Эстония; струнный ансамбль ”Пушкин-квартет”, Россия.

Концерт в рамках ХХ Международного фестиваля Рождественской музыки имени Давида Ойстраха прошел 20 декабря в Силламяэском Центре культуры. А после Кохтла-Ярве, 23 декабря фестиваль продолжится в Санкт-Петербурге — Просветительском центре при соборе Феодоровской иконы Божией матери.