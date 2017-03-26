ФОТО: В Ида-Вирумаа прилетели гуси. Значит, зима отступает

Еще в субботу на Кохтла-Ярве обрушились снежные хлопья, будто говоря, что зима не собирается просто так уступать свои позиции.

В воскресенье вечером над городом нависли темные тучи, неизвестно чего предвещающие: то ли дождь, то ли опять снег.

Но вдруг на их фоне появились стаи гусей. А это — верный признак того, что вместе с ними в Эстонию прилетела весна. Гуси летят в сторону моря и располагаются на ночной отдых на прибрежных полях.